Encontrou um animal na rua? Confira 5 dicas de como ajudá-lo!

Imagine a cena: você está andando em direção ao seu local de trabalho e, de repente, um cachorro vem na sua direção. Ele faz alguns movimentos com um graveto e você resolve brincar com ele no meio da rua. Porém, você também percebe que ele está sujo e não possui nenhuma coleira de identificação; por isso, é dedutível que ele seja um animal que vive na rua, então sua missão agora é ajudá-lo mesmo que por alguns instantes.

No Brasil, cenários como esse citado acima são muito comuns e uma das maiores causas para este problema é o abandono por parte dos tutores, que deixam os seus pets expostos a uma rotina de fome, sede, frio, doenças e violências pelas ruas brasileiras. De acordo com um estudo realizado pelo instituto Mars Petcare, em parceria com um grupo global de especialistas, cerca de 30,2 milhões de cães e gatos vivem atualmente em situação de total abandono no país.

Confira 5 dicas para ajudar um animal de rua:

Como forma de ajudar os animais de rua, você pode seguir algumas dessas dicas e promover um gesto de compaixão pela saúde pública e o bem-estar social.

Ofereça água e comida

A primeira atitude a se fazer quando encontrar um animal precisando de cuidados na rua é ir atrás de algum mercadinho pela vizinhança para oferecer água e comida ao pet. Na grande maioria das vezes, esses cães e gatos estão há dias sem se alimentar, o que pode desenvolver quadros de fraqueza, desnutrição e maior exposição a doenças.

Busque atendimento veterinário

Se você verificar que o animal está com algum ferimento no corpo, ligue imediatamente ou leve ele até um hospital veterinário mais próximo para ser realizado o atendimento necessário, a fim de recuperar a sua saúde. Mesmo se não for possível o resgate, tente pedir ajuda a outras pessoas pelas mídias sociais.

Divulgue a foto do animal abandonado

Tire uma foto bem visível, que dê para notar as principais características do animal e poste nos grupos de WhatsApp e por meio dos stories de outras plataformas sociais. Na verdade, muitos tutores estão em busca de seu bichinho que se perdeu há algum tempo e esse pode ser o momento de ajudá-los também!

Denuncie os maus tratos

Se você testemunhar algum animal de rua sofrendo com maus tratos, negligência ou abandono, denuncie aos órgãos ambientais, à Polícia ou ao Ministério Público. esses tipos de crimes são previstos por lei e se você ainda tiver fotos, vídeos, data, local e a identidade do agressor, pode facilitar o processo de investigação das autoridades.

Ofereça um lar temporário

Mesmo se você não puder adotar o animal de rua, busque dar a ele pelo menos um lar temporário para que ele se acostume até o momento de sua adoção. Desse modo, os pets não estarão mais expostos aos perigos e poderão receber afeto, cuidado, alimentação adequada, além de poder socializar com outras pessoas de sua casa ou com outros animais, se for um abrigo temporário promovido por ONGs.

