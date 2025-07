O que passar no chão para o cachorro não fazer xixi? Confira dicas

Um cachorro fazendo xixi fora do local correto pode ser algo estressante e frustrante para muitos tutores. Muitos podem se perguntar: o que passar no chão para o cachorro não urinar?

A notícia positiva é que existem soluções simples e eficazes, inclusive caseiras, que ajudam a evitar que o pet urine onde não deve. Para além das soluções que vão ser indicadas aqui, é importante também respeitar o cachorro e educar o animal a urinar nos locais corretos, com paciência e carinho para não gerar trauma e estresse no canino. Veja dicas a seguir:

Por que o cachorro faz xixi no lugar errado?

Primeiro de tudo, é necessário entender o motivo que faz com que o cão urine em diversos locais. Diversos são a razões para o comportamento do pet ao fazer essa ação, entre elas estão:

Falta de adestramento adequado

Marcação de território

Ansiedade ou estresse

Problemas de saúde (consulte um veterinário)

VEJA MAIS

O que passar no chão para o cachorro não urinar?



1. Vinagre branco com água

O vinagre é um considerado um dos repelentes caseiros mais usados e seu cheiro forte afasta os cães naturalmente quando colocado nos locais

Como fazer a mistura:

Misture 1 parte de vinagre branco com 1 parte de água

Aplique com um borrifador nos locais onde o cachorro costuma urinar

Importante: teste antes em um cantinho do piso para garantir que o vinagre não manche. Evite colocar em excesso.

2. Suco de limão com bicarbonato

Essa combinação limpa e ainda elimina o cheiro da urina, o que reduz a chance de o cachorro voltar ao mesmo lugar.

Como fazer:

Misture o suco de 1 limão com 1 colher de bicarbonato em 500 ml de água

Aplique com pano ou borrifador nos locais desejados

3. Repelentes comerciais para pets

Existem produtos prontos vendidos em pet shops que são desenvolvidos especificamente para esse fim e que trazem várias vantagens,entre elas:

Fórmulas seguras para pets

Longa duração

Práticos de aplicar

Dicas para evitar xixi fora do lugar:

O uso do produto para cachorro não urinar no local e repelentes, sozinhos, podem não surtir tanto efeito quanto associar a alguns cuidados utilizados por adestradores e educadores caninos. É essencial seguir boas práticas no adestramento e esses cuidados são simples, fáceis de serem executados. Como:

Criar uma rotina de passeios e horários fixos para o xixi

Usar tapetes higiênicos com atrativos (eles incentivam o cão a urinar no local certo)

Recompensar o comportamento certo com petiscos

Limpar bem o local com produtos que eliminam o odor da urina

Evitar produtos com amônia, pois eles lembram o cheiro da urina e podem estimular o cachorro a urinar ali novamente.

E lembre de sempre consultar o veterinário se perceber algum comportamento ou reação anormal em seu cachorro

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva,editor web de OLiberal.com.)