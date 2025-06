Como ajudar a gata a parir em casa? Confira dicas

Se sua gata está grávida e o parto dela se aproxima, é natural querer saber como ajudar a gatinha a parir em casa com toda a segurança possível. Este momento requer cuidados especiais dos tutores, assim como preparação adequada e observação atenta.

Pensando nisso, o OLiberal.com dá algumas dicas sobre o que você precisa saber para garantir um parto tranquilo para sua felina.

O pré-natal é essencial

Assim como os humanos, é muito importante que a gatinha faça um pré-natal para auxiliar no preparo do parto, possibilitando saber quantos filhotes se esperar, se estão se desenvolvendo de maneira saudável e se eles estão em posição adequada para um nascimento seguro.

Sabendo o número de filhotes e a posição, o tutor terá a segurança necessária para decidir se precisa levar a gata para a emergência veterinária ou se terá condições de fazer um parto em casa. Assim, o profissional poderá avaliar o período de nascimento entre os filhotes e indicar se o parto pode seguir normalmente com o auxílio veterinário, parto normal ou cesariana.

Como saber que a gata vai parir?

A felina irá apresentar alguns sinais de que o momento do nascimento dos filhotes está próximo. Veja aqui os principais indícios:

Busca por um local isolado: ela pode procurar um lugar calmo e escuro para fazer o ninho.

Mudanças no comportamento: pode se mostrar mais carinhosa ou mais reservada.

Produção de leite: as mamas aumentam e pode haver secreção.

Queda de temperatura corporal: geralmente ocorre 12 a 24 horas antes do parto.

Contrações e inquietação: ela se deita e levanta com frequência, pode vocalizar mais.

Como preparar a casa para o parto?

Criar um ambiente seguro e confortável é essencial para um parto seguro e tranquilo para os gatinhos. Veja como fazer isso:

Escolha um local tranquilo e aquecido, longe de barulho e correntes de ar.

Monte uma "caixa de parto" com uma caixa de papelão ou uma caminha, forrada com toalhas limpas ou panos macios.

Mantenha o ambiente limpo e livre de outros animais ou pessoas desconhecidas.

Deixe água e ração por perto, mas não muito próximas da caixa de parto.

Evite interferências desnecessárias: ela precisa se sentir segura e em controle.

Como auxiliar no parto?

Durante o parto, a função do tutor é observar e intervir apenas se necessário. Siga essas dicas:

Mantenha a calma e fique por perto.

Observe os intervalos entre os filhotes – normalmente, nascem com 30 a 60 minutos de diferença.

Não tente puxar os filhotes a menos que haja emergência e orientação veterinária.

Se a gata não romper a bolsa ou cortar o cordão, você pode ajudar com muito cuidado: use uma gaze limpa ou pano para romper a bolsa e limpar o nariz do filhote.

Quando procurar ajuda veterinária?

Em alguns casos, o parto pode apresentar complicações. Fique atento aos sinais de alerta:

Contrações fortes por mais de 30 minutos sem nascimento.

Intervalo superior a 2 horas entre os filhotes.

Sangramento excessivo.

Apatia extrema ou dificuldade para respirar.

Pós-Parto: Cuidados com a gata e os filhotes

Não mexa nos filhotes desnecessariamente.

Deixe a mãe lamber e amamentar os gatinhos naturalmente.

Mantenha a caixa limpa e aquecida.

Ofereça ração de boa qualidade, água fresca e um ambiente calmo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)