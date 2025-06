Como cuidar das unhas de gatos? Confira dicas

As unhas dos gatos são uma parte essencial da sua saúde e bem-estar dos felinos e mantém limpas e bem cuidadas, sendo importante para a qualidade de vida dos pets. Mas é necessário que elas sejam tratadas com atenção e de maneira correta para evitar diversos problemas como infecções, inflamações e os temidos arranhões nos tutores.

Pensando nisso, o OLiberal.com mostra algumas dicas de como fazer o aparo das unhas dos felinos de maneira tranquila e eficaz. Leia a seguir:

Por que é importante cuidar das unhas dos gatos?

As unhas dos gatos crescem continuamente. Se não forem aparadas, podem encravar, quebrar ou até causar ferimentos no próprio animal, ou nos tutores. Além disso, unhas muito longas aumentam o risco de danos aos móveis e arranhões acidentais.

Um dos principais problemas é que as unhas longas causam incômodo aos gatinhos. Por crescerem de forma curvada, elas aumentam a sensibilidade ao penetrar sob a pele dos felinos, principalmente nas "almofadinhas" das patas, também chamadas de coxins. Quando esses problemas ocorrem, eles provocam muita dor no animal, por isso a importância do aparo frequente.

Com que frequência cortar as unhas do gato?

A frequência ideal varia conforme o estilo de vida do gatinho. Gatos que vivem em apartamento e não arranham superfícies, naturalmente, costumam precisar de corte a cada 2 a 4 semanas. Já gatos que têm acesso ao exterior ou usam arranhadores com frequência podem precisar com menos frequência devido usarem mais as garras.

Benefícios de cuidar das unhas dos gatos:

Prevenção de dor e infecções

Menor desgaste de móveis

Convivência mais segura com crianças e outros pets

Estímulo ao comportamento saudável

Como cortar as unhas do gato: algumas dicas

Escolha o ambiente certo: calmo , sem distrações.

, sem distrações. Use um cortador específico para gatos: tesouras comuns podem machucar.

comuns podem machucar. Segure a pata com cuidado. Pressione levemente para expor a unha.

levemente para expor a unha. Evite o “sabugo”: A parte rosada contém nervos e vasos sanguíneos.

A parte rosada Corte somente a ponta branca e curva da unha.

Ofereça petiscos e carinho: reforce a experiência positiva.

a experiência positiva. Se possível, acostume o gatinho a cortar as unhas desde filhote.

Se não se sentir seguro, procure um veterinário ou pet shop especializado para fazer esse serviço.

Quando procurar um veterinário?

Procure ajuda profissional se as unhas do gato estiverem:

Encravadas ou deformadas

O gato estiver mancando ou lambendo excessivamente as patas

Houver sangramentos ou secreções nas unhas

