Tem como saber quanto o cachorro crescerá através da pata? Descubra

Você já olhou para as patas do seu pet filhote e se perguntou se ele vai crescer muito? Essa é uma dúvida comum entre tutores, principalmente quando o cão ainda é jovem, recém-adotado ou de raça indefinida. Mas afinal, tem como saber o tamanho que o cachorro terá somente pela pata?

Saber a proporção que o cachorro terá no futuro é importante para que você possa preparar a casa para receber um pet de pequeno ou grande porte, e poder proporcionar uma melhor qualidade de vida e conforto àquele animal. Saiba mais a seguir sobre o assunto.

Pata grande é sinal de cachorro grande?

De forma geral, sim, cães com patas grandes tendem a crescer mais, especialmente quando ainda são filhotes. Isso acontece porque as patas são uma das primeiras partes do corpo a se desenvolver, funcionando como uma “base” para o crescimento futuro. Logo, é possível essa noção de tamanho, uma vez que existem indícios do porte do animal nas suas patas.

Entretanto, esse não é um método exato que deve ser considerado como fator determinante. Existem outras variáveis que influenciam o tamanho final de um cachorro, como:

Raça ou porte genético

Alimentação

Condições de saúde

Ambiente e estilo de vida

O que observar ao olhar para as patas do cachorro?

Se o cachorro filhote tiver patas bem grandes em comparação ao resto do corpo, ele provavelmente ficará alto quando crescer. O mesmo vale para o contrário. Para facilitar na definição, vale saber o porte de cachorro por peso médio. Assim segundo definição de veterinários os tamanhos de pet são:

até 5 kg é considerada mini;

de 5 kg a 10 kg, pequena;

de 10 kg a 25 kg, média;

de 25 kg a 45 kg,

grande; acima de 45 kg, gigante.

Como estimar o porte do seu cachorro?

Além de observar as patas, veja outras dicas que podem ajudar a prever o tamanho do seu cão:

1. Conheça os pais

Se você adotou um cão de raça ou mestiço e conhece os pais dele, essa é uma das melhores formas de prever o porte adulto.

2. Considere a idade

Filhotes crescem rapidamente nos primeiros 6 meses. Em geral:

Cães de pequeno porte atingem o tamanho adulto entre 8 a 12 meses.

Cães de grande porte podem continuar crescendo até 18 meses ou mais.

3. Fale com um veterinário

Um profissional pode analisar a estrutura corporal, dentes, peso e histórico do animal para oferecer uma estimativa mais precisa.

Raças que enganam: patas grandes, mas nem tão grandes assim

Algumas raças possuem patas desproporcionais ao tamanho do corpo. Por exemplo:

Buldogue francês: patas largas, mas porte pequeno.

patas largas, mas porte pequeno. Corgi : patas robustas e curtas, mas não crescem muito em altura.

: patas robustas e curtas, mas não crescem muito em altura. Border Collie: cachorro de porte grande que possui patas pequenas;

cachorro de porte grande que possui patas pequenas; Galgo Inglês: é muito esguio e possui patas pequenas em relação ao tamanho;

é muito esguio e possui patas pequenas em relação ao tamanho; Buldogue Inglês : pequeno e robusto, possui patas grandes para a pouca altura

: pequeno e robusto, possui patas grandes para a pouca altura Pug: pequeno porte, possui patas grandes, desproporcionais ao tamanho do corpo.

A pata do cachorro pode, sim, indicar o porte adulto, especialmente em filhotes de raça indefinida. No entanto, não é uma ciência exata; por isso, é importante levar em consideração todos os fatores aqui listados.

