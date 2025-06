Unha de cachorro inflamada: o que fazer?

Assim como os humanos, os pets também podem sofrer de pequenos problemas de saúde que causam algum tipo de desconforto e que podem passar despercebidos aos olhos dos tutores. Um desses problemas que causam bastante dor nos nossos amigos de quatro patas é a unha inflamada, que é um problema comum.

Dessa forma, pensando no bem-estar do seu pet, o OLiberal.com te ajuda a entender as causas, sintomas e o que você pode fazer para aliviar a dor e tratar a unha inflamada do seu cachorro. Confira a seguir:

O que é a inflamação na unha?

A inflamação na unha do cachorro, nada mais é do que uma resposta natural do organismo frente a alguns problemas. Ou seja, assim como nos humanos, ela representa uma espécie defesa do corpo.

A inflamação na unha de cachorro pode ocorrer por diversos motivos, entre eles:

Ferimentos ou traumas : Podem ser ocasionados por machucados de corridas ou brincadeiras. Um trauma direto pode danificar a unha e causar inflamação.

: Podem ser ocasionados por machucados de corridas ou brincadeiras. Um trauma direto pode danificar a unha e causar inflamação. Unha quebrada ou partida: Se a unha do seu cachorro quebrar ou se partir de forma irregular, isso pode fazer com que ocorra uma infecção no local, que leva à inflamação.

Se a unha do seu cachorro quebrar ou se partir de forma irregular, isso pode fazer com que ocorra uma infecção no local, que leva à inflamação. Infecção bacteriana ou fúngica : Assim como nós, os cães também podem desenvolver infecções na pele ou nas unhas. Fungos ou bactérias podem entrar em feridas abertas e causar inflamação.

Assim como nós, os cães também podem desenvolver infecções na pele ou nas unhas. Fungos ou bactérias podem entrar em feridas abertas e causar inflamação. Unhas encravadas : Assim como os tutores, se a unha cresce de forma errada, ela pode se curvar e entrar na pele do cachorro, causando dor e infecção.

: Assim como os tutores, se a unha cresce de forma errada, ela pode se curvar e entrar na pele do cachorro, causando dor e infecção. Acúmulo de sujeira : Detritos podem se acumular na base da unha do cachorro, o que pode levar à inflamação e até mesmo à infecção se não for limpo regularmente.

: Detritos podem se acumular na base da unha do cachorro, o que pode levar à inflamação e até mesmo à infecção se não for limpo regularmente. Problemas de saúde secundários: Em alguns casos, problemas de saúde secundários como doenças autoimunes ou deficiência nutricional podem afetar a saúde das unhas do cachorro, tornando-as mais suscetíveis a inflamações e infecções.

VEJA MAIS:



Como identificar inflamação na unha do cachorro?

Os sintomas mais comuns de uma unha inflamada em cachorros incluem:

Lambeduras excessivas ou mordeduras nas patas.

Mancar ou tentar evitar colocar peso na pata afetada.

Inchaço na base da unha.

Vermelhidão ou calor ao redor da área afetada.

Secreção (pus, secreção sanguinolenta ou amarelada) saindo da unha ou da área ao redor.

Comportamento irritado ou agitado: Seu cachorro pode ficar mais irritado ou mais sensível ao toque na pata afetada.

Verificar a pata do cachorro é fundamental para reconhecer inflamações nas unhas (Freepik)

VEJA MAIS



O que fazer com a unha inflamada?

Avalie a unha com cuidado

Primeiro, examine a unha do seu cachorro com calma. Tente perceber se há algum corte, ferida ou trauma visível.

Higienize

A primeira coisa a fazer é limpar a área afetada. Use água morna e sabão neutro (sem produtos fortes, como antissépticos com álcool) para lavar a pata do seu cachorro.

Higienizar as patas e unhas do cachorro após passeios é essencial para evitar infecções e inflamações (Freepik)

Desinfete o local

Após a limpeza, é importante desinfetar a área. Você pode usar uma solução salina (mistura de água e sal) ou um antisséptico indicado por um veterinário.

Evitar o cão lamber a pata

Se o cachorro começar a lamber excessivamente a área inflamada, isso pode piorar a infecção. Nesse caso, é uma boa ideia usar um colar elizabetano para evitar que ele lamba a pata até que melhore.

Consulte um veterinário

Se a inflamação não melhorar dentro de alguns dias ou se você perceber sintomas de infecção, como pus ou sangue, leve seu cachorro ao veterinário.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)