7 Sinais de que seu cachorro está estressado e o que fazer

Assim como os tutores, os cachorros também sentem estresse e muitas vezes tentam nos mostrar isso de forma sutil, seja latindo ou apresentando um comportamento específico, que pode passar despercebidos para humanos.



A diferença é que eles não falam, então cabe a nós, enquanto donos, observar o comportamento e entender os sinais que indicam que algo não vai bem com a saúde do pet.

Pensando no bem-estar do seu cachorrinho, o OLiberal.com lista os10 sinais comuns de estresse em cães e dicas práticas para ajudar seu melhor amigo a se sentir mais tranquilo e seguro.

1. Lamber as patas em excesso

Lamber as patas de forma excessiva pode ser uma tentativa de aliviar a tensão ou frustração. Se o hábito for constante, mesmo sem machucados ou alergias, isso pode indicar sinal de estresse ou tédio do seu pet.

2. Bocejos frequentes

Bocejos fora da hora de sono é um dos sinais mais clássicos de desconforto emocional em cães. Pode ocorrer durante passeios, visitas ao pet shop ou encontros com outros cães.

Como ajudar?: Respeite os limites do seu cão e reduza o estímulo que está gerando desconforto.

3. Ofegar sem sentir calor

Respiração ofegante com a boca aberta, mesmo em ambientes frescos, frios ou em repouso, pode indicar algum tipo de estresse nos caninos.

Como ajudar?: Verifique se há algum fator novo ou ameaçador no ambiente. Mantenha uma rotina previsível para o cachorro.

4. Rabo entre as pernas

Sinal clássico de que algo está errado, essa linguagem corporal é um pedido de atenção silencioso do cão. Ele está se sentindo inseguro, com medo de algo ou alguém.

Como ajudar?: Evite forçá-lo a interações ou situações desconfortáveis. Dê carinho, espaço e segurança para que ele se acalme e volte ao normal

5. Isolamento

Um cachorro que se esconde, evita contato com tutores ou que não demonstra interesse em brincadeiras, pode estar emocionalmente abalado, seja por raiva ou tristeza.

Como ajudar?: Dedique tempo de qualidade ao lado dele. Use carinho e brincadeiras como ferramentas de melhora.

6. Agressividade Repentina

Rosnados, ataques ou mordidas inesperadas em tutores podem ser formas do cão expressar que está no limite.

Como ajudar?: Nunca puna. Procure um adestrador ou especialista em comportamento canino para entender a causa e trabalhar soluções.

7. Problemas Digestivos

Vômitos, diarreia ou perda de apetite vindos sem motivo nenhum podem ser sinais físicos de estresse e que ocasionam outros problemas de saúde.

Como ajudar?: Consulte o veterinário para descartar causas médicas. Se for emocional, considere mudanças na rotina e enriquecimento ambiental.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)