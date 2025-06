Por que os gatos amassam 'pãozinho' com as patinhas? Saiba mais sobre o comportamento

Se você convive com gatos, provavelmente já presenciou a famosa “amassadinha de pãozinho”. Eles sobem no colo e começam a pressionar as patinhas alternadamente, como se estivessem afofando uma massa de pão. Mas afinal, por que os gatos fazem isso?

O OLiberal.com explica algumas razões para esse comportamento. Saiba mais a seguir:

1. Herança dos primeiros dias de vida

O comportamento de “amassar pão" começa ainda na fase de amamentação. Quando filhotes, os gatinhos pressionam as tetas da mãe com as patas para estimular maior produção de leite.

Gatos filhotes amassam a mãe para estimular produção do leite (Freepik)

Mesmo após crescer, muitos felinos mantêm esse hábito como forma de conforto, especialmente em momentos de relaxamento ou afeto.

2. Sinal de que estão se sentindo seguros e felizes

Quando o gato sobe no seu colo e começa a amassar, ele está demonstrando que se sente calmo, protegido e confortável. É um gesto de carinho e afeto. Se vier acompanhado de ronronados, olhos semicerrados, ele claramente te enxerga como uma figura materna.

3. Marcação de território

As patas dos gatos possuem glândulas que liberam feromônios — substâncias químicas que servem para marcar território. Ao amassar um local, o pet também está deixando o “cheirinho” dele ali.

4. Comportamento instintivo e relaxante

Amassar é também uma forma de alívio de estresse, os gatos usam esse movimento repetitivo como forma de relaxar e liberar tensão.

Amassar também é um sinal de relaxamento para os felinos (Freepik)

5. Sinal de cio (no caso de fêmeas não castradas)

Em fêmeas que ainda não foram castradas, o ato de amassar pode se intensificar durante o período do cio. Isso acontece porque elas ficam mais carentes, receptivas ao contato e tendem a repetir comportamentos associados ao acolhimento.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com.)