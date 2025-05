Bolo Revelação: conheça a nova tendência de bolos para pets que revelam o sexo do bebê

Quando se pensa em fazer um chá revelação para descobrir o sexo do bebê, o que não faltam são ideias criativas para colocar em prática e, tornar assim, o dia ainda mais especial. Foi pensando nesse cenário de descobertas, que surgiu a tendência de entregar um bolo para o cachorro do casal comer e assim desvendar o mistério que todos os amigos e familiares mais querem saber: se é menino ou menina.

Envolvida nesse mundo de doçura canina, a confeiteira Taissa Barbosa, dona do empreendimento de bolos “Dog Free Confeitaria”, passou a fazer bolos que fazem parte da tendência de Bolo Revelação para cães. Segundo Taissa, a ideia iniciou nos Estados Unidos, uma cliente pediu para ela reproduzir, fez sucesso e, desde então, ela faz de dois a quatro bolos para Chá Revelação comestíveis para pets todos os meses.

De acordo com a confeiteira, todos os ingredientes do bolo são pensados para não causar desconforto alimentar e, desse modo, os pets poderem consumir com tranquilidade no dia. Nesse sentido, os bolos são feitos com frutas e recheio de ricota com iogurte natural misturado com corantes naturais, sendo: se for menina (cor rosa feita com farinha de beterraba) e se for menino (cor azul feita com espirulina azul).

“Eu fico super nervosa e ansiosa porque a responsabilidade é minha, principalmente quando sou eu quem vai ver o resultado (me mandam o código do laboratório e tudo). É uma emoção enorme, parece que eu sou da família, sabe?! Ahh, e antes de montar o bolinho leio cinco vezes o resultado”, explica Taissa sobre a responsabilidade que é participar de um momento tão importante na vida da família.

Além de produzir, rechear e confeitar o bolo, uma das partes favoritas da confeiteira é o dia da entrega, quando os pais descobrem o resultado, por meio de seus pets, após todo o suspense. “Sempre tem muita emoção e, no dia da entrega, eu fico ansiosa para receber o feedback em vídeo, porque sempre tem muita alegria. Então fazer parte, através de um bolinho, já me faz muito feliz!”, finaliza Taissa Barbosa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)