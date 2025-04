Confeiteira paraense participa de reality no Mais Você

A confeiteira paraense Claudia Moraes é participante do reality show que elege o bolo de aniversário da Globo. Em 2025, a emissora de televisão completa 60 anos. O concurso ocorre no programa Mais Você, comandado por Ana Maria Braga, a partir desta terça-feira (15).

Claudia é cake designer há 30 anos em Belém. Na capital paraense, a confeiteira trabalha com bolos artísticos, bem casados e doces personalizados. “Sou apaixonada por transformar açúcar em emoções”, diz Claudia no vídeo de anúncio.

“Ainda parece mentira, mas é real! Uma mulher, que começou com um simples amor pela confeitaria e transformou esse amor em propósito, agora vai mostrar para o Brasil inteiro o sabor da nossa terra e a força da mulher paraense”, escreveu. A confeiteira foi selecionada entre outros profissionais brasileiros. Em story publicado no Instagram, Claudia revelou que levou cupuaçu e bacuri, frutas nativas da Amazônia, para a disputa.

No total, o reality show tem nove competidores de diferentes estados do Brasil. Nos dias 15, 17 e 22 de abril ocorrem as eliminações e o público se despede, em cada programa, de três participantes. A grande final ocorre no dia 25 de abril, sexta-feira.

O principal jurado do reality show é Flávio Frederico, confeiteiro renomado. Em cada episódio, ele é acompanhado por mais dois convidados, sendo um indicado por ele e outro membro do elenco da Globo.

O ganhador do reality leva para casa R$ 60 mil — valor em referência às seis décadas de TV Globo. O bolo é apresentado no programa É de Casa, no dia 26 de abril, data oficial do aniversário da emissora. Para a escolha do grande vencedor, os jurados consideram sabor e beleza.

Relembre paraenses que participaram de reality shows

Alane Dias - Big Brother Brasil 24

A bailarina e atriz Alane Dias fez sucesso durante o BBB 24. Em 2018, ela foi a ganhadora do concurso carnavalesco “Rainha das Rainhas”, título de destaque no cenário paraense. A ex-sister foi a última eliminada do programa, com 51,11% dos votos.

Aymeê Rocha - Dom Reality

Aymeê Rocha impactou o público durante o “Dom Reality”. No programa de música cristã, a artista apresentou a canção “Evangelho de Fariseus”, na qual alertou acerca de diversos problemas eclesiásticos e sociais, como o abuso e aexploração sexual de crianças e adolescentes na Ilha do Marajó. Aymeê chegou à final do programa junto a outros cinco cantores.

Marcus Vinícius - Big Brother Brasil 24

A 24ª edição do BBB também contou com outro paraense, o comissário de voo Marcus Vinícius. No oitavo paredão, ele deixou a casa mais vigiada do Brasil com 84,86% dos votos.

Eliane Flexa - Quero Ser Dublador

Eliane Flexa marcou o programa “Quero Ser Dublador” como a primeira mulher e única paraense a vencer o reality. Atualmente morando em São Paulo, a dubladora teve 12 anos de carreira em Belém e pretende retornar para enriquecer a arte paraense.

Taty Pink - A Grande Conquista

A cantora Taty Pink representou o estado durante o programa “A Grande Conquista”, da TV Record. A artista, natural do Maranhão e radicada no Pará, fez parte do top 10 e disputou o prêmio de R$ 1 milhão.