Globo celebra 60 anos com programação especial e show inédito; confira detalhes

A TV Globo realizou nesta quarta-feira (02/04) uma coletiva de imprensa para divulgar detalhes da comemoração pelos seus 60 anos, que será marcada por uma programação especial exibida ao longo de cinco dias. O Grupo Liberal esteve presente no evento e traz detalhes do que está sendo preparado.

A celebração oficial ocorre entre os dias 24 e 28 de abril, contando com uma programação especial que revisita momentos marcantes da emissora ao longo das décadas. Durante a coletiva, conduzida pela jornalista Maju Coutinho, executivos da emissora apresentaram detalhes sobre as comemorações, que incluem homenagens ao jornalismo, às novelas, ao esporte e à música.

O ponto alto da comemoração será o “Show 60 Anos”, uma superprodução prevista para ir ao ar na segunda-feira, 28 de abril. Sob direção artística de Antonia Prado e direção de gênero de Monica Almeida, o especial promete grandes números musicais, encontros inéditos de talentos e a presença de personagens emblemáticos que fizeram história na televisão brasileira.

O diretor-executivo dos Estúdios Globo e TV Globo, Amauri Soares, e a diretora do canal TV Globo, Leonora Bardini, também participaram da coletiva, reforçando a importância da data para a emissora e para a história da televisão.

Durante o evento, os convidados tiveram a oportunidade de vivenciar uma experiência imersiva pelos Estúdios Globo, explorando de perto os bastidores da programação e relembrando momentos marcantes da trajetória da emissora.

🗓️ Programação completa

📍 Dia 24 de abril

O esquenta começa com o saudoso "Vídeo Show", que retorna em uma edição especial após a exibição da novela "Vale Tudo". Dirigido por Dani Gleiser, com roteiro de Bia Braune, o programa vai promover o reencontro de apresentadores como Miguel Falabella e Cissa Guimarães, Angelica e André Marques, Otaviano Costa, Monica Iozzi e Joaquim Lopes, além de revisitar quadros icônicos, como "Falha Nossa", que mostravam os pequenos erros de gravação nos estúdios, e o "Túnel do Tempo", quadro nostálgico que relembrava cenas marcantes de novelas, séries, programas de humor e outros momentos icônicos da emissora ao longo das décadas

O programa também trará participações especiais, como a de Paulo Vieira em um tour pelos Estúdios Globo, e a de ícones do jornalismo em uma conversa sobre emoção.

📍 Dia 25 de abril

Um dia antes do aniversário oficial, o programa ‘Globo Repórter’ mergulha na linha do tempo da TV Globo, apresentando histórias dos bastidores e desafios que moldaram a emissora ao longo desse período.

📍 Dia 26 de abril

Na data do aniversário da Globo, o ‘Bom dia Sábado’ dará início à maratona que passa por ‘Pequenas Empresas & Grandes Negócios’ e pelo ‘É De Casa’.

Após o "Edição Especial", será exibida uma edição exclusiva do "Vídeo Game", quadro do "Vídeo Show" no qual celebridades competiam em provas sobre novelas, programas e curiosidades da TV Globo. Com apresentação de Angelica, o programa vai trazer uma disputa entre dois casais famosos, testando os conhecimentos das duplas sobre a TV Globo. A atração é conduzida pela mesma equipe do "Vídeo Show", onde o quadro fez sucesso nos anos 2000.

O "Caldeirão com Mion", os telejornais locais e os capítulos das novelas também farão referências ao aniversário da Globo, assim como o "Altas Horas", que recebe convidados especiais.

A novela “Volta Por Cima” chega ao último capítulo, excepcionalmente, no sábado, 26 de abril.

📍 Dia 27 de abril

A programação de domingo começa com matérias especiais nos programas matinais "Globo Rural" e "Esporte Espetacular". A "Temperatura Máxima" exibe o lançamento do filme "Fábrica de Sonhos", produzido originalmente pelo Núcleo de filme dos Estúdios Globo.

Escrito por Jorge Furtado e Guel Arraes, que também assina a direção ao lado de Patricia Pedrosa, a comédia romântica conta a história de Rafaela (Luellem de Castro), uma jovem sonhadora que ganha um concurso para visitar os Estúdios Globo e, ao conhecer um galã, acaba confundindo ficção com realidade.

Após a exibição do filme, o ‘Domingão com Huck’ traz um programa que homenageia os programas de auditório e, direto do Maracanã, no Rio de Janeiro, o clássico entre Flamengo x Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, ganha ares de evento especial na celebração da emissora com um show inédito do cantor Belo.

A informação foi revelada pelo diretora do canal TV Globo, Leonora Bardini, durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (2), para compartilhar as novidades das comemorações pelos 60 anos da emissora. "Vou dar um 'spoiler' aqui que a gente vai ter um super show antecedendo o jogo, um show do Belo. Vai ser um 'SuperBowl', para todo mundo entrar no clima", revelou a diretora

Em seguida, o programa "Fantástico" chega com uma nova abertura em homenagem à história do programa, revisitando e ressignificando as referências, unindo passado e futuro no presente.

Após o programa, estreia a série documental "Gloria", que celebra a carreira, a trajetória e o legado de jornalista Gloria Maria, que faleceu em fevereiro de 2023. Dirigida por Danielle França e Paulo Sampaio, a série apresenta, em quatro episódios, a trajetória da profissional por trás das câmeras, com imagens inéditas, revelações e depoimentos de amigos, familiares e personalidades que destacam o espaço conquistado por Gloria Maria no jornalismo e no coração do público.

A produção traz registros pessoais da jornalista, sua paixão pela música, seu retorno ao continente africano para reencontrar lugares e pessoas marcantes daquela que ela mesma definiu como a viagem mais transformadora de sua vida, além da relação com as filhas e o legado que deixou.

📍 Dia 28 de abril

A programação especial da TV Globo na segunda-feira começa com um quadro especial no "Mais Você", onde uma disputa definirá o bolo de aniversário da TV Globo. Em seguida, a Sessão da Tarde exibe "Coisa de Novela", filme produzido pelo Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo. A trama acompanha Tereza (Susana Vieira) e Laura (Valentina Herszage), avó e neta apaixonadas por teledramaturgia. Quando Tereza recebe um diagnóstico preocupante, Laura embarca com ela na missão de realizar seu maior sonho: atuar em uma novela. O longa foi criado e escrito por Lívia Leite, Renata Andrade e Thais Pontes, com direção de Manuh Fontes.

No horário das 19h, estreia a nova novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman e dirigida por Allan Fiterman. O elenco conta com grandes nomes, como Tony Ramos, Claudia Abreu, Juan Paiva e Clara Moneke, entre outros.

Já em "Vale Tudo", a trama inicia um novo momento com a marcante com a chegada de Odete Roitman (Deborah Bloch). E, logo após a novela, ocorrerá o grande momento da celebração dos 60 anos da TV Globo: o "Show 60 Anos".

O evento promete encontros e reencontros emocionantes entre aqueles que ajudaram a construir a história da TV Globo. O especial reúne humoristas de diferentes gerações, talentos revivendo seus personagens, criadores e suas obras, atletas e suas conquistas, além de momentos inesquecíveis da música, do jornalismo e do entretenimento. Será uma homenagem à televisão brasileira e a todos que, nos bastidores e diante das câmeras, tornam essa magia possível.