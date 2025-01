BBB 25: Decoração da Casa do BBB homenageia os 60 anos da TV Globo; saiba mais

Os fãs do BBB 25 vivem a expectativa de conhecer o designer da nova casa do reality e Tadeu Schmidt contou, durante a apresentação do Big Day, que a decoração desta edição será uma homenagem aos 60 anos da TV Globo. Sem dar muitos detalhes, o apresentador mostrou que a sala da casa, onde os brothers irão se reunir durante as transmissões ao vivo, inspirada em novelas da emissora que se passaram no Oriente Médio como a novela "O Clone" e “Órfãos da Terra” .

VEJA MAIS

Inspirações

Um dos maiores sucessos da história das telenovelas da TV Globo, “O Clone” mostrava os hábitos marroquinos e caiu nas graças do público, popularizando a dança do ventre, os acessórios usados por Jade (Giovanna Antonelli) e os figurinos dos personagens. Além da cultura do Marrocos, palavras e expressões do país como: “inshalá”, viraram moda no Brasil por conta da novela que teve 221 capítulos.

Outra novela que inspirou a caracterização da casa mais vigiada do Brasil foi “Órfãos da Terra”, vencedora do Emmy ( levou o "Oscar" da TV mundial em 2020), que contou a história de uma família de refugiados que vieram para o Brasil para fugir da guerra na Síria. A trama mostrou em seus primeiros capítulos, pessoas atravessando a fronteira a pé em direção ao Líbano, país vizinho. Entretanto, conviver em um novo país, com uma cultura diferente, não foi uma tarefa fácil. Caracterizados como próprios habitantes, alguns personagens mostraram como eram os hábitos dos árabes.

Sendo assim, a curiosidade para conhecer outros cômodos da Casa do BBB só aumenta entre o público. Em outra passagem, o apresentador do BBB 25 mostrou que, em um dos quartos, havia um telhado com uma pipa presa nele, homenageando a novela “Gabriela”, além da academia ser inspirada no seriado "Malhação".