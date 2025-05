Cadela idosa adota gato que foi resgatado em incêndio na Califórnia

Nos últimos meses, a Califórnia (EUA) foi alvo de incêndios florestais que assolaram diversas áreas e deixaram estruturas de famílias e do estado totalmente destruídas. E foi diante desse cenário que uma cadela de 10 anos emocionou milhares de pessoas após adotar um filhote de gato resgatado nos incêndios.

Tudo começou quando a moradora de Los Angeles, Lindsey Miller, resolveu acolher em sua residência o pequeno gato batizado de “Crush”, de apenas três meses de vida quando foi salvo das chamas. Com o passar do tempo, a tutora só não imaginava que, durante a chegada do felino, a sua cadela de estimação, “Nellie”, passaria a tratá-lo como se fosse o seu próprio filhote, criando assim, um vínculo de amor e proteção.

Instinto de cuidado animal

Assim como o gatinho, Nellie também já passou por alguns momentos difíceis em sua vida quando foi resgatada por uma Organização Não Governamental (ONG) e descobriu uma doença autoimune, que a fez ficar sem a visão de um dos olhos. Mas apesar das dores e momentos angustiantes, a pet nunca deixou de lado seu lado doce e protetor.

Depois de ser resgatado, Crush chegou em casa e foi imediatamente mantido em um cômodo separado pela tutora, que acreditou ser a melhor forma para a adaptação de ambos. Porém, quando os dois se encontraram foi amor à primeira vista por Nellie, que se aproximou e começou a vigiar o sono do filhote, demonstrando um instinto maternal surpreendente, apesar da diferença de espécies.

Atualmente, Lindsey Miller costuma publicar fotos e vídeos no Instagram e TikTok para mostrar ao público a relação carinhosa que existe entre Nellie e Crush. “Ela sempre quis ter filhotes, talvez, mas acabou ganhando um gatinho laranja. Então depois que vi o quanto ela estava apaixonada por ele, nunca mais consegui separá-los”, concluiu Lindsey.

