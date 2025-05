O que fazer se o cachorro engasgar? Aprenda manobras

Assim como as crianças, é muito comum que cães, principalmente filhotes, estejam sempre em busca de algo para colocar na boca. Desde brinquedos, ração e objetos aleatórios que possam chamar a atenção desses pets. Entretanto, isso pode ser perigoso, pois ao engolir qualquer um desses elementos é possível que o cachorro fique engasgado e algo mais grave possa ocorrer.

A maioria dos engasgos se resolvem sozinhos, mas dependendo do local onde o objeto parou e o seu tamanho pode ser necessária uma intervenção médica. Pensando nisso, o OLiberal.com informa como proceder nesses casos.

O que é o engasgo?

O engasgo é uma reação do organismo para tentar expelir um alimento ou objeto que tomou o caminho errado.

Quando o cachorro está engasgado, ele ficará emitindo o som e a movimentação até que o que está o atrapalhando seja eliminado, mas nem sempre isso ocorre naturalmente e a ação de um veterinário ou tutor é necessária.

Atenção: a tosse não deve ser confundida com o engasgo. O cão engasga normalmente após comer algo, enquanto que, na tosse, não há um momento específico para acontecer.

Tosses podem ser comuns no engasgo, mas nem sempre é um sinal (Internet)

O que pode promover o engasgo em cachorros?

Muitos são os fatores que podem deixar um cachorro engasgado. Até mesmo a ração, que é consumida todos os dias, como os seguintes itens:

Gravetos

Linhas

Parafusos e pregos

Pedaços de frutas

Panos

Cadarços

Meias

Quais os sintomas do engasgo em cães?

Os sintomas comuns incluem:

Tosse persistente

Salivação excessiva

Dificuldade para respirar

Patas tentando alcançar a boca

Língua ou gengivas azuladas

O que fazer se meu cachorro engasgar?

Se o seu cão estiver engasgado e não conseguir sozinho eliminar o que está causando esse problema. é necessário que o tutor o auxilie. Eis aqui alguns passos recomendados por veterinários:

Inspecione a boca do cachorro

Inspecionar a boca do animal é o primeiro passo em situações de engasgo (Internet)

Com cuidado, abra a boca do cachorro e examine a garganta. Se visualizar um objeto que não seja pontiagudo e esteja acessível, tente removê-lo com as mãos ou uma pinça. Se o objeto for pontiagudo, não tente retirá-lo e leve o animal imediatamente ao atendimento veterinário.

Utilize a manobra de Heimlich para cães

Se não conseguir remover o objeto manualmente, a manobra de Heimlich pode ajudar, eis o passo a passo:

Manobra de Heimlich em cães (Internet)

Posicione o cão com as costas apoiadas no seu peito.

Coloque as mãos abaixo das costelas, na região abdominal.

Pressione firmemente para cima e para frente, em direção ao tórax, para tentar expelir o objeto .

Atenção: Essa técnica deve ser realizada com cautela, pois pode causar lesões internas se feita incorretamente.

Se nenhuma das técnicas caseiras para desengasgar um cão resolverem, então é necessário levá-lo imediatamente para atendimento veterinário.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com