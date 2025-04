Programa Sinpatinhas: como cadastrar o novo RG para cães e gatos?

Na manhã desta quinta-feira (17), o Governo Federal lançou o Sistema de Cadastro Nacional de Animais Domésticos, o Sinpatinhas, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). O programa coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) funciona como uma ferramenta pública, gratuita e totalmente digital que possibilita o registro geral de cães e gatos em todas as regiões do país.

Nessa perspectiva, o Sinpatinhas é considerado um marco nas políticas públicas que envolvem animais domésticos do país, porque possibilita a criação de um RG, com número único e intransferível, que acompanhará o pet por toda a sua vida. Entre os benefícios do programa, estão: o acompanhamento da localização dos cães e gatos e atualizações sobre campanhas de castração, vacinação e microchipagem.

Quem pode se cadastrar?

Tutores, sendo pessoas físicas ou jurídicas;

Médicos veterinários, clínicas e hospitais veterinários;

Organizações Não Governamentais (ONGs) e protetores independentes;

Municípios e estados, que podem aderir gratuitamente e integrar suas políticas locais de bem-estar animal ao sistema.

Como se cadastrar no Sinpatinhas?

Faça o login com a conta do Gov.br no site oficial do Sinpatinhas; O sistema vai preencher automaticamente os dados do tutor, então precisará inserir apenas as informações sobre o pet; Ao final, será gerada uma carteirinha digital com QR code, que pode ser fixada na coleira para facilitar a identificação do animal doméstico em caso de perda.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal)