Programa 'Belém Animal' vai ampliar serviços para os pets da capital e reformar hospital veterinário

Anunciado nesta terça-feira (18), a capital paraense receberá o programa "Belém Animal", que deve reestruturar a unidade de referência em saúde para pets no município e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), além de ampliar os serviços aos atendimentos de cuidado animal na cidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Igor Normando durante no Hospital Veterinário Municipal Dr. Vahia, no bairro do Tapanã.

Com a reforma, o hospital passará a oferecer internação e cirurgias de média e alta complexidade, serviços atualmente indisponíveis. Além das obras, o programa prevê mutirões de castração, vacinação e consultas nos distritos administrativos de Belém, levando atendimento a bairros, ilhas e comunidades da capital. O prefeito destaca que ações voltadas aos maus-tratos contra os animais também serão reforçadas com a ampliação de fiscalizações.

"A gente tem que trabalhar em parceria com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e o Batalhão Ambiental. E também com a Guarda Municipal, que, agora, será Policia Municipal, que terá um batalhão ambiental, e que irá cuidar não só do descarte irregular de lixo, mas também da preservação do meio ambiente e da proteção animal. Quem for pego maltratando animal, além de ter todo o problema perante a justiça, também vamos aplicar mulltas", reforça o gestor municipal.