Serpente ataca cachorro em Ananindeua neste domingo (25) 

O Batalhão de Polícia Ambiental foi acionado por volta das 8h30, deste domingo (25), para socorrer um cão doméstico atacado por uma serpente da espécie Bothrops, popularmente conhecida como jararaca. O fato ocorreu nas dependências do Instituto Evandro Chagas, no Km 7 da Rodovia BR-316, Km 07, no bairro Levilândia, no município de Ananindeua, região metropolitana de Belém.

O Comando de Policiamento Ambiental informou que, de imediato, designou a viatura de prefixo 54-8557. O 2º Sargento PM Otávio esteve à frente da guarnição e informou que recolheu o cachorro e o levou para o Centro Amazônico de Herpetologia, onde o animal foi assistido, recebendo inclusive medicação.

A servidora Débora de Castro Costa, do Instituto Evandro Chagas, acompanhou a ocorrência, após ela levou o cachorro para os donos, com o apoio do Batalhão de Polícia Ambiental. “Cumprimos a missão, graças à pronta resposta da guarnição, a vida do animal foi preservada”, informou o BPA.

A jararaca-da-mata, nome científico: Bothrops jararaca, é uma serpente que pode ter até 1,6 m, e, normalmente, é encontrada em ambiente preferencialmente úmidos, como beira de rios e córregos, onde também se encontram rato e sapos, seus pratos mais caçados. O animal costuma dormir durante o dia debaixo de folhagens secas e úmidas.

Participaram da ação pelo Batalhão de Polícia Ambiental, além do Sargento PM Otávio, o subcomandante do BPA, capitão PM Klauber, o 2º Sargento PM G. André e o soldado PM Josué.