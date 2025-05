CGE-PA e Sefa promovem o I Seminário Paraense de Auditoria e Controle Interno

Para marcar o Mês Internacional de Conscientização Profissional da Auditoria Interna, a Controladoria-Geral do Estado (CGE) e a Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) promovem, nesta sexta-feira (23), o I Seminário Paraense de Auditoria e Controle Interno, das 8h30 às 18h, na sede do Tribunal de Justiça do Estado, em Belém.

A iniciativa tem como tema central “Gestão de riscos e Controles Preventivos para a transformação da gestão pública”, e reunirá auditores internos, profissionais de controle, servidores públicos, contadores, estudantes, gestores e especialistas da área. A programação foi elaborada para fortalecer as práticas de auditoria e controle na administração pública, com palestras e mesas de debate sobre assuntos estratégicos.

Para o controlador-geral do Estado, Marcos Cantuária, o seminário representa um avanço significativo para a atuação da CGE. “Nosso principal objetivo é estreitar os laços entre os agentes de controle interno do Pará, promovendo integração, aprendizado e a disseminação de boas práticas que fortaleçam a administração pública em todos os níveis”, afirmou.

O secretário da Fazenda, René Sousa Junior, também ressaltou a importância do encontro. “O controle interno tem se consolidado como peça-chave na melhoria da gestão pública. Ele contribui para o cumprimento das normas legais, qualifica as decisões dos gestores e fortalece a confiança da sociedade. Além disso, a Sefa e a CGE estão desenvolvendo, em conjunto, um projeto voltado à gestão de riscos, com foco em eficiência, integridade e credibilidade dos órgãos públicos”, explicou.

Entre os tópicos que serão discutidos ao longo do dia estão: o papel da auditoria interna como ferramenta de valorização da administração pública; gestão de riscos em contratações públicas; programas de integridade no setor público; e a importância estratégica da comunicação no suporte à atuação dos controladores internos.

Para ampliar o alcance da iniciativa, a programação será transmitida ao vivo pelo canal oficial da CGE/PA no YouTube: @cge2024.

Programação completa:

07h30 – Credenciamento e café de boas-vindas

08h30 – Abertura oficial

09h20 – Auditoria Interna: Agregando valor à gestão – com Sérgio Filgueiras (CGU), Amanda Campelo (CGE) e Leonardo Queiroz (CGE)

10h30 – Gestão de Riscos e Controle Preventivo nas contratações públicas – com Kleberson Souza (CGU), João Marcos (CGE) e Ana Paula (SEFA)

12h00 – Intervalo para almoço

14h00 – Programas de Integridade no Setor Público – desafios e implicações – com Robson Lopes (CGDF) e Cristina Viana (SEFA)

15h10 – Intervalo – coffee break

15h40 – Controlador Interno do Futuro – Valorizando a Comunicação e Apoio ao Gestor – com Wendel Abreu (Banco da Amazônia), Lorena Arêde (CGE) e Vanessa Rocha (TCE)

17h00 – Gamificação: quiz interativo com os participantes, abordando os temas tratados, com premiação

17h20 – Encerramento – com Marcos Cantuária, controlador-geral do Estado, e Amanda Campelo, auditora de Finanças e Controle

17h30 – Apresentação cultural do grupo de carimbó “Galo Duro”

18h00 – Fim da programação

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia