Às vésperas do fim do prazo, mais de 260 mil paraenses ainda não declararam o Imposto de Renda

O prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) termina na próxima sexta-feira (30/5) e, no Pará, 25% dos contribuintes ainda não prestaram contas com o Leão. Dados enviados pela Receita Federal ao Grupo Liberal apontam que, até as 9h desta terça-feira (27/5), 739.351 declarações já haviam sido entregues no estado. Esse número representa 74% do total de 1.002.951 documentos esperados em território paraense. Ou seja, 263.600 declarações ainda devem ser enviadas ao Fisco federal até o final do prazo.

No ano passado, a Receita recebeu 938.094 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física no Pará.

Em todo o Brasil, até as 18h desta segunda-feira (26), 32.581.999 contribuintes já haviam prestado contas com o Leão. Porém, a Receita ainda espera receber cerca de 10 milhões de declarações até sexta-feira. O número de entregas, até o momento, equivale a 76,48% do total esperado para este ano.

A maioria dos documentos foi preenchida a partir do programa de computador (83,5%). Outros 11,1% dos contribuintes recorreram ao preenchimento online, que deixa o rascunho da declaração salvo nos servidores do Fisco (nuvem da Receita), enquanto 5,4% declararam pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, para smartphones e tablets.

A Receita Federal informou também que, em todo o país, 61,5% das declarações entregues até agora têm direito a receber restituição. Os dados divulgados pelo Fisco apontam ainda que 20,6% dos contribuintes terão que pagar Imposto de Renda, enquanto 17,8% não têm imposto a pagar nem a receber.