UFPA oferece atendimento gratuito para Imposto de Renda até 29 de maio

A comunidade que precisa declarar o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em 2025 pode contar com um atendimento gratuito realizado pelo Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Pará (UFPA). A ação é promovida em parceria com a Receita Federal e segue até o dia 29 de maio. A entrega da declaração deve ser feita à Receita Federal até as 23h59 do dia 30 de maio.

Dias, horários e local de atendimento

Os atendimentos ocorrem na sala 03 do bloco K do Campus Profissional da UFPA, sempre às segundas e quartas-feiras, das 9h às 13h, e às terças e quintas-feiras, das 14h às 18h, por ordem de chegada.

Quem pode ser atendido

A prioridade é atender trabalhadores formais e informais, além de Microempreendedores Individuais (MEIs) que não têm condições de arcar com serviços contábeis privados.

Documentos necessários para ser atendido

Para ser atendido, é necessário comparecer ao local com:

documentos pessoais,

comprovantes de rendimentos e despesas.

A coordenação da ação reforça a importância de não deixar para os últimos dias.

Projeto une cidadania e educação fiscal

“O projeto fornece o vínculo entre a Universidade e a comunidade, exercendo um papel social relevante”, afirma Joelson Cei, professor colaborador do NAF. Segundo ele, a proposta é promover inclusão fiscal e cidadania, garantindo que as pessoas cumpram corretamente suas obrigações tributárias.

Além de contribuir com a sociedade, a iniciativa também é uma oportunidade prática de aprendizado para os estudantes. “Durante o período de atendimento, os estudantes de Contabilidade, sob supervisão de professores e profissionais capacitados, auxiliam os contribuintes no preenchimento e envio da declaração, esclarecendo dúvidas sobre rendimentos, deduções, isenções e eventuais pendências com a Receita Federal”, detalha o professor Joelson.

O coordenador do NAF, professor João Lobo, lembra que a prática contribui para que os estudantes conheçam melhor a legislação tributária e se preparem para o mercado de trabalho. Após o encerramento da ação voltada ao IRPF, o Núcleo retoma a programação regular com orientações contábeis e fiscais à comunidade.