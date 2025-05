Declaração do IR 2025 atinge 57% do esperado no Pará; saiba quando termina o prazo

Faltando pouco mais de duas semanas para o fim do prazo da declaração do Imposto de Renda 2025, a Receita Federal informou que 568.855 contribuintes do Pará haviam enviado o documento até as 15h desta terça-feira (13), o que representa 57% da expectativa de entregas no estado. A meta é receber 1.002.951 declarações até o último dia útil de maio (30). Em 2024, o número final foi de 938.094. Para quem ainda não declarou, é hora de correr contra o tempo — e evitar multas que podem chegar a 20% do imposto devido.

O contador Cléber Albuquerque orienta que, antes de preencher a declaração, o contribuinte reúna todos os documentos necessários. “Os documentos, sejam os informes de rendimentos, que são fornecidos pelas empresas, pelas instituições financeiras ou pelas fontes pagadoras, precisam estar reunidos. O não envio dessas informações pode gerar uma malha fina fiscal”, explica.

Simplificada ou completa? Saiba o que vale mais a pena

Outro ponto crucial é escolher o tipo de declaração. “A declaração simplificada oferece um desconto de 20% sobre os rendimentos, sem precisar comprovar despesas. Já a completa permite deduzir despesas médicas, com instrução, pensão alimentícia, previdência privada… Vai depender do que for mais vantajoso para o contribuinte”, explica Cléber.

Erros envolvendo dependentes também são comuns. “Um casal não pode usar o mesmo filho como dependente nas duas declarações. Precisa decidir quem terá mais benefício ao incluí-lo”, alerta. Para facilitar o processo, Cléber recomenda a utilização da declaração pré-preenchida, disponível no site da Receita: “Ela traz informações da base de dados da Receita Federal e ajuda a lembrar de rendimentos ou despesas que o contribuinte pode ter esquecido”.

Cleber Albuquerque, contador e educador financeiro (Foto: arquivo pessoal)

Antes de concluir, o contador faz um último alerta: “É muito importante revisar os dados informados. Verifique se as despesas estão devidamente lançadas, se os dependentes estão corretos, se o tipo de declaração escolhido é o mais vantajoso… Só assim você terá segurança para enviar sua declaração de imposto de renda”, resume.

Entregar a declaração fora do prazo gera multa mínima de R$ 165,74. Mas se houver imposto devido, o valor sobe. “A multa pode chegar até 20% do valor do imposto, com acréscimos de juros e taxa Selic”, acrescenta Cléber.

🧾 Imposto de Renda 2025: 5 passos para declarar na última hora

🔹 1. Separe os documentos

Reúna todos os informes de rendimentos, recibos de despesas médicas, escolares, previdência privada, etc. Não incluir algum deles pode levar à malha fina.

🔹 2. Escolha o tipo de declaração

Simplificada: desconto automático de 20% sobre os rendimentos, sem necessidade de comprovantes.

Completa: permite deduzir despesas com saúde, educação, pensão alimentícia e mais.

🔹 3. Use a pré-preenchida, se puder

Disponível no site da Receita Federal, traz dados que já constam no sistema, ajudando a evitar esquecimentos e erros.

🔹 4. Revise tudo antes de enviar

Cheque se todos os dados estão corretos: valores, dependentes, tipo de declaração e despesas dedutíveis.

🔹 5. Envie até 31 de maio

Evite multa mínima de R$ 165,74. Se houver imposto devido, a penalidade pode chegar a 20% do valor, com juros e correção.