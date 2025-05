Brinquedos acessíveis para pets custam a partir de R$ 19,99 em pet shop de Belém

Presentear pets sem pesar no bolso é possível com brinquedos acessíveis e funcionais. Em Belém, alguns produtos custam a partir de R$ 19,99, como as varinhas de matatabi para gatos. Mordedores para cães partem de R$ 29,99, e kits especiais com petiscos, brinquedos e sachês variam entre R$ 50 e R$ 150, segundo a gerente de um pet shop localizado no bairro do Marco, Luciana Félix.

Para os cães, as opções mais buscadas são mordedores, brinquedos de corda, pelúcias e bolas rígidas. “Tenho mordedor a partir de R$ 29,99. Tem brinquedo comedouro também, que pode colocar petisco dentro, a partir de R$ 34,99”, explica Luciana. Algumas bolas flutuam na água e outras servem para higiene bucal: “Tem brinquedo que pode colocar o creme dental dentro e ele já vai fazendo a higienização também do dentinho. Está de R$ 45”, indica.

Luciana Félix, gerente do pet shop, cita varinhas de matatabi para gatos e mordedores para cães como algumas das opções mais em conta (Wagner Santana / O Liberal)

Entre os gatos, o interesse está nos brinquedos com estímulos visuais e olfativos. “Temos brinquedos naturais de madeira matatabi com pelúcia, que estimulam o pet a fazer higienização da boca, melhoram o apetite e tiram o estresse. Eles gostam muito de movimento”, afirma a gerente. Peixinhos eletrônicos recarregáveis, bolinhas que brilham e varinhas com penas variam entre R$ 19,99 e R$ 24,99.

Segundo Luciana, muitos tutores levam os animais para a loja e deixam que eles escolham os próprios brinquedos.

Nas datas comemorativas, o pet shop monta kits especiais. “Colocamos petisco, brinquedos de morder, corda, pelúcia… sempre uma diversidade dentro da caixinha. Custam em média a partir de R$ 50 até R$ 150”, informa.

Pets podem "escolher" o próprio brinquedo durante visita à loja (Wagner Santana / O Liberal)

Além da questão financeira, Luciana destaca a importância dos brinquedos como ferramenta de bem-estar.

“Geralmente, quando a gente mostra brinquedo para gato ou cachorro, a gente pensa justamente na questão do estresse. Brinquedos que eles possam usar sozinhos ajudam muito”, recomenda.

Os arranhadores para gatos, por exemplo, começam em R$ 29,90 e podem ser pendurados até em maçanetas, otimizando o espaço de casas menores. “Gato é muito mais estressado [do que cachorro]. Ele é territorialista. Então o brinquedo certo ajuda o animal a se adaptar melhor e evitar conflitos”, conclui a gerente.

Tutoras destacam importância de brinquedos para o bem-estar dos pets

Engana-se quem pensa que brinquedos são apenas um agrado supérfluo para os animais. Para tutoras como as jornalistas belenenses Quézia Dias e Brenda Menezes, os mimos lúdicos cumprem funções fundamentais no desenvolvimento físico e emocional dos seus companheiros de estimação — mesmo quando os hábitos de brincadeira variam.

Draco, o porquinho-da-índia da tutora Quézia (Arquivo pessoal)

Quézia é tutora de Draco, um porquinho-da-índia da raça Abissínio, de 3 anos e 9 meses. Por ser um animal exótico, os cuidados com os brinquedos exigem atenção redobrada. “Eu compro pelúcias e brinquedos de ruê, como uma cenoura com vitaminas que ajuda na dentição dele. Ele fica muito apegado, tem até ciúmes dos brinquedos”, relata Quézia. Para ela, os produtos são parte da rotina de saúde do pet: “Os brinquedos ajudam a aliviar o estresse, a prevenir doenças, e também têm versões que contêm vitamina C e outros minerais. Isso é essencial pra um animal que, se estiver ocioso, pode até desenvolver depressão”, afirma.

Já Brenda convive com Martin, um cão da raça poodle de 8 anos que tem um comportamento mais seletivo. “Ele tem pelúcias, bolas, mordedores, mas só brinca com uma bolinha específica. Inclusive, só come se estiver com ela”, diz. Ainda assim, Brenda reconhece o valor desses itens para a saúde do cão: “Acho importante, é uma forma de distração e interação. Nessas brincadeiras a gente tem uma conexão incrível, ele se diverte, corre, brinca, e isso influencia muito na saúde dele”, avalia.

Martin, o cão poodle da tutora Brenda (Arquivo pessoal)

Na hora da compra, a busca por valores acessíveis também é um fator. Brenda conta que costuma gastar no máximo R$ 20 com brinquedos, já que Martin não se interessa por muitos. Quézia, por outro lado, investe mais: “Por ele ser um animal exótico, não posso comprar produtos baratos. Os valores variam, já paguei R$ 38 por um brinquedo, mas sei que isso garante segurança e benefícios pra ele”, pontua.