‘O Brasil precisa saber o que tem lá’, declara Haddad sobre exploração da Margem Equatorial

O ministro da Fazenda Fernando Haddad defendeu a exploração da Margem Equatorial, área localizada na Foz do Amazonas. Segundo ele, uma eventual descoberta do óleo no local não pode “atrasar” a transição energética do país. “O Brasil precisa saber o que tem lá, até porque ele não está sozinho nisso. Aquela margem toda é muito extensa e transcende o território nacional. Sou a favor da pesquisa”, declarou em entrevista ao programa “Cidades e Soluções”, da GloboNews, no sábado (17.5).

A Margem Equatorial tem um potencial estimado de até 9 bilhões de barris de petróleo, em uma área que se estende do Rio Grande do Norte até o Amapá. Atualmente, a região apresenta uma das maiores perspectivas de exploração petrolífera no Brasil. A exploração, no entanto, encontra-se barrada por diligências do Ibama, apesar das manifestações de interesse do governo federal em atuar na região.

