Bolsa Família 2025: confira as regras, os benefícios e as datas de pagamento para o mês de maio

O pagamento do mês de maio para os beneficiários do programa nacional Bolsa Família inicia nesta segunda-feira (19). Neste mês, as pessoas que têm direito ao benefício também serão contempladas com um auxílio-gás. O calendário para o recebimento se estenderá até o dia 30 deste mês, por ordem do Número de Identificação Social (NIS).

Quais são os benefícios do Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa nacional criado em 2003 pelo Governo Federal, que possibilita vários benefícios sociais para pessoas com baixo poder aquisitivo. Veja quais são eles:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): no valor de R$ 142 por integrante da família.

no valor de R$ 142 por integrante da família. Benefício Complementar (BCO): um valor adicional para assegurar o mínimo de R$ 600 por família.

um valor adicional para assegurar o mínimo de R$ 600 por família. Benefício Primeira Infância (BPI): contém um acréscimo de R$ 150 para cada criança que possui menos de sete anos.

contém um acréscimo de R$ 150 para cada criança que possui menos de sete anos. Benefício Variável Familiar (BVF): funciona como um extra de R$ 50 voltado às gestantes e crianças/adolescentes entre sete e 18 anos incompletos.

funciona como um extra de R$ 50 voltado às gestantes e crianças/adolescentes entre sete e 18 anos incompletos. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): é um adicional de R$ 50 para cada membro da família com até sete meses.

Confira as regras para receber o benefício:

Renda mensal familiar precisa ser de até R$ 218 por pessoa;

Manter as crianças e os adolescentes na escola ;

; Manter as carteiras de vacinação atualizadas;

Se for gestante, é indispensável fazer o acompanhamento pré-natal;

Como fazer o cadastro no Bolsa Família?

Para fazer o cadastro no programa Bolsa Família, é necessário se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) em algum Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de sua cidade, para o sistema poder analisar se os dados são verdadeiros para o benefício ser concedido. Esse vínculo poderá possibilitar a inclusão de famílias de baixa renda não apenas no Bolsa Família, como também em outros diversos programas sociais do Governo Federal.

Calendário do mês de maio

Final do NIS 1: 19 de maio

19 de maio Final do NIS 2: 20 de maio

20 de maio Final do NIS 3: 21 de maio

21 de maio Final do NIS 4: 22 de maio

22 de maio Final do NIS 5: 23 de maio

23 de maio Final do NIS 6: 26 de maio

26 de maio Final do NIS 7: 27 de maio

27 de maio Final do NIS 8: 28 de maio

28 de maio Final do NIS 9: 29 de maio

29 de maio Final do NIS 0: 30 de maio

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)