Bolsa Família 2025: confira os benefícios e as datas dos próximos pagamentos para o mês de abril

Os beneficiários do programa Bolsa Família já estão recebendo o pagamento conforme o calendário nacional desde a última terça-feira (15). Sendo assim, o restante dos pagamentos deste mês continuarão sendo disponibilizados aos cadastrados até o dia 30 abril com base no Número de Identificação Social (NIS).

Conheça os benefícios do Bolsa Família:

O Bolsa Família contém 5 benefícios estruturados estrategicamente para atender as demandas de seus beneficiários. Confira quais são eles:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): no valor de R$ 142 por integrante da família.

no valor de R$ 142 por integrante da família. Benefício Complementar (BCO): um valor adicional para assegurar o mínimo de R$ 600 por família.

um valor adicional para assegurar o mínimo de R$ 600 por família. Benefício Primeira Infância (BPI): contém um acréscimo de R$ 150 para cada criança que possui menos de sete anos.

contém um acréscimo de R$ 150 para cada criança que possui menos de sete anos. Benefício Variável Familiar (BVF ): funciona como um extra de R$ 50 voltado às gestantes e crianças/adolescentes entre sete e dezoito anos incompletos.

): funciona como um extra de R$ 50 voltado às gestantes e crianças/adolescentes entre sete e dezoito anos incompletos. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): é um adicional de R$ 50 para cada membro da família com até sete meses.

Calendário de abril de 2025

Final do NIS 1: pagamento em 15 de abril

Final do NIS 2: pagamento em 16 de abril

Final do NIS 3: pagamento em 17 de abril

Final do NIS 4: pagamento em 22 de abril

Final do NIS 5: pagamento em 23 de abril

Final do NIS 6: pagamento em 24 de abril

Final do NIS 7: pagamento em 25 de abril

Final do NIS 8: pagamento em 28 de abril

Final do NIS 9: pagamento em 29 de abril

Final do NIS 0: pagamento em 30 de abril

