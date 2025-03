'Não vai faltar um centavo para Bolsa Família', diz Simone Tebet

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que os programas sociais estão garantidos no Orçamento e que não faltará nenhum centavo ao Bolsa Família. Ela participa do programa Bom Dia, Ministra, da EBC.

"Não vai faltar um centavo, nenhum centavo para o Bolsa Família. O Pé-de-meia, nós é que resolvemos não colocar todo ele no Orçamento agora, porque nós temos uma decisão do Tribunal de Contas, então nós vamos colocar a primeira parte no meio do ano, a gente coloca o restante no Orçamento", explicou.

Questionada sobre possíveis vetos à peça orçamentária, aprovada na última semana, Tebet disse que o governo ainda não terminou a análise do documento e que está dentro do prazo previsto para tal. Ela disse que sempre há vetos na peça, mas nada muito essencial, apenas para alguns ajustes.