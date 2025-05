Preço do leite em Belém sobe 13% em 12 meses, aponta Dieese

O preço do leite consumido pelos moradores de Belém segue em elevação, conforme apontam os dados mais recentes do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA). De acordo com levantamento divulgado nesta quarta-feira (28), o produto acumula alta de 13,24% nos últimos 12 meses, superando, em alguns casos, a inflação registrada no mesmo período.

A pesquisa, realizada semanalmente em padarias e supermercados da capital paraense, mostra que, no mês de abril de 2025, o litro do leite foi comercializado, em média, a R$ 8,21. Esse valor representa um aumento de 2,88% em relação ao preço médio de março, quando o litro era vendido a R$ 7,98.

VEJA MAIS

O histórico de preços revela uma trajetória de oscilação seguida de crescimento ao longo dos últimos meses. Em dezembro de 2024, o litro do leite estava cotado a R$ 8,18. Em janeiro de 2025, houve uma leve queda, com o produto sendo comercializado a R$ 8,04, seguida de nova redução em fevereiro, quando o preço médio recuou para R$ 7,93. Já em março, o valor voltou a subir para R$ 7,98, até atingir os atuais R$ 8,21 em abril.

Embora o aumento acumulado ao longo dos quatro primeiros meses de 2025 tenha sido relativamente discreto — de 0,37% —, o cenário muda quando se observa a comparação anual. Em abril de 2024, o preço médio do litro de leite era de R$ 7,25, ou seja, R$ 0,96 a menos do que o valor atual, configurando uma elevação significativa de mais de 13% no período de um ano.

Segundo avaliação do Dieese/PA, esse avanço expressivo nos preços do leite é motivo de atenção, especialmente porque o produto integra a cesta básica e exerce impacto direto no custo de vida, particularmente entre os consumidores de menor renda. Além disso, a pesquisa destaca que, em alguns casos, o reajuste do preço do leite supera a inflação acumulada no mesmo intervalo.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia