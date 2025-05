Saiba tudo sobre último dia da Semana do MEI do Sebrae Pará, nesta sexta-feira (30)

A 16ª Semana do MEI promovida pelo Sebrae Pará se encerra, nesta sexta-feira (30), após cinco dias intensos com mais de 430 capacitações no estado. Em Parauapebas, no sudeste estadual, por exemplo, acontece a 2ª edição do “Carajás Summit 2025, que integra a programação da semana, evento que além de atendimentos para formalização, orienta e incentiva a negociação de débitos de natureza fiscal.

A edição deste ano focou em discussões sobre negócios e práticas sustentáveis, alinhadas à realização da COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em Belém, em novembro. A semana abriu na segunda-feira (26). Em Belém, a programação incluiu uma feira de negócios com 27 estandes , na sede do Sebrae Pará, na avenida Municipalidade, nº 1461, no bairro do Umarizal.

O espaço tem estandes destinados ao setor alimentício e à economia criativa. E, também, praça de alimentação, área dedicada ao artesanato, exposição de plantas e flores, espaço kids, cozinha show e ambientes específicos para capacitações. O público conta com atendimentos de profissionais e representantes de instituições parceiras do Sebrae, como Banpará, Cresol, Banco da Amazônia, Sicredi e Ceape.

Nesta sexta-feira, último dia de programação, a programação tem oficinas de produção de alimentos, também, de produção fotográfica, palestras sobre vendas e fidelização de clientes, e ainda orientações para o empreendedor desenvolver estratégias de escalas em seu próprio negócio. Na Arena Digital, tanto pela manhã como à tarde, vai haver ações como análise de redes sociais para o MEI, e palestra e oficina para a criação de conteúdo. Abaixo, acompanhe a programação completa.

Veja a programação do último dia da 16ª Semana do MEI promovida pelo Sebrae, nesta Sexta-feira (30):



Alimentos e Bebidas

- Oficina: iFood, Fotografia Mobile (9h às 13h30)

- Oficina: iFood, Fotografia Mobile (14h às 16h)

- Palestra: Faça Gestão de Vendas e Fidelize seu Cliente (16h às 18h)

- Palestra: Estratégia para Escalar seu Negócio e Criar Oportunidades para Fidelizar seus Clientes (18h às 19h)



Mobilidade

- Oficina: Entendendo os Custos e a Formação do Preço em Negócios de Mobilidade: Faça sua Estratégia de Precificação (10h às 14h)

- Oficina: Técnicas de Comunicação e Atendimento ao Cliente - SEBRAE (14h às 18h)

- Palestra: Jornada do Herói - Sol Informática (18h às 19h)



Economia Criativa

- Da Inspiração à Realidade: Construindo sua Coleção Criativa de Produtos e Serviços (9h às 11h50)

- Design Inovador: Produtos e Serviços para a Economia Criativa (14h às 19h)



Hospitalidade

- IGRT - Instância de Governança Regional de Turismo (Comtur) (9h às 10h)

- MEI Anfitrião de Sucesso: A Chave da Excelência no Atendimento Airbnb (10h às 12h)

- Sua Casa como Referência de Hospedagem Sustentável na COP30 (13h às 14h)

- Seja um Coanfitrião de Sucesso (14h às 16h)

- A Imagem Perfeita: Destaque sua Hospedagem com Decoração e Imagens Atraentes (16h às 17h)

- Painel de Experiências com Anfitriões Locais: Network na Hospitalidade (17h às 18h)



Sustenta MEI

- Rodada de Mentorias: Marca para se Destacar do Concorrente, Marketing Digital e Presença de Mercado, Práticas Sustentáveis para Reduzir Custos (10h às 12h30)

- "Energy Day": Consultoria em Energia Renovável para o MEI (14h às 17h)



Arena Agência Digital

- Análise Redes Sociais do MEI - Parceria UNAMA (9h às 10h)

- Palestra Criação de Conteúdo - com Marcus Tonin (10h às 12h)

- Oficina Criação de Conteúdo - com Marcus Tonin (14h às 16h)



Cozinha Show

- OCRIM: Esfiha de Camarão com Jambu (9h às 12h)

- OCRIM: Bolo de Coco com Doce de Cupuaçu e Castanha (15h às 18h)



Acredita MEI

- Linhas de Crédito CEAPE Brasil (9h30 às 10h30)

- Banco da Amazônia (12h às 13h)

- Banco do Brasil (14h às 15h)



Inovação e Tecnologia

Carajás Summit em Parauapebas também se encerra nesta sexta-feira (30)

Com foco em inovação e desenvolvimento sustentável, também se encerra, nesta sexta-feira (30), em Parauapebas, a 2ª edição do “Carajás Summit 2025 – O mundo está conectado ao Pará e você?. A programação na cidade do sudeste paraense integra as atividades da Semana do MEI por todo o Pará. O evento propõe discussões no âmbito da COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que será realizada em Belém, em novembro deste ano.

Nesta sexta-feira, o Carajás Summit começa às 18h30, no Instituto Federal do Pará (IFPA). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela loja do Sebrae na internet (pa.loja.sebrae.com.br) ou mesmo no local do evento. O Sebrae ressalta que as vagas são limitadas.

Participam da ação, o executivo de inovação com experiência no mercado de tecnologia, Fabio Nudge. Ele vai falar sobre inteligência artificial para pequenos negócios. Também vão palestrar Rafael Castro, sobre o uso da automação para conquistar e fidelizar clientes, e o CEO da Fibralink, Rodrigo Barroso, sobre TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação).

“O Carajás Summit está se tornando uma referência em nossa região, com especialistas de destaque nacional e internacional. E, este ano, trouxemos para dentro da Semana do MEI, que é uma grande vitrine de capacitação e serviços para os microempreendedores”, afirma a gerente regional do Sebrae em Parauapebas, Ana Suzi Rêgo.

Ana Suzi informou, ainda, que Carajás Summit procura promover a cultura da inovação no âmbito municipal, fornecendo um ambiente de aprendizado, relacionamento e oportunidades de negócios para empreendedores. O evento mobiliza um público de Parauapebas, como sede, e também dos municípios de Eldorado dos Carajás, Canaã dos Carajás e Curionópolis.