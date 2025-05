Pescados estão mais caros em Belém, aponta Dieese; veja como ficaram os preços

O preço dos pescados vendidos nos mercados municipais de Belém registrou aumento significativo no primeiro quadrimestre de 2025. É o que mostra um levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), divulgado nesta segunda-feira (19). Segundo o estudo, os reajustes superaram a inflação do período, estimada em 2,50%.

Contudo, na avaliação do departamento, a expectativa para este mês de maio é de queda no preço da maioria dos pescados consumidos e comercializados nos mercados municipais de Belém.

Entre os meses de janeiro e abril, entre os tipos de peixes que ficaram bem mais caros, destaque para o xaréu, comercializado ao preço médio de R$ 13,09 (aumento de 17,93% no primeiro quadrimestre), seguido da pratiqueira, encontrada pelo valor de R$ 18,75, em média (+16,68%), e da gurijuba, que teve alta de 15,35% no período, sendo encontrada ao preço médio de R$ 29,54. Destaque também para o preço da piramutaba, que aumentou 14,11% (custando, em média, R$ 13,18); da dourada, encontrada pelo valor médio de R$ 26,46 (alta de 13,37%); e do camurim, que custava, em média, R$ 29,15 (reajuste de 12,64%).

Mesmo com esses aumentos, alguns peixes ficaram mais baratos nesse período. Os principais foram o tucunaré, encontrado pelo valor médio de R$ 26,58 – uma redução de 33,55% no quadrimestre; o peixe-serra, que teve queda de 12,24% e era comercializado pelo preço médio de R$ 18,83; e a pescada-branca, que ficou 3,20% mais barata e foi encontrada pelo valor médio de R$ 16,95.

Abril manteve a alta nos preços

Na comparação entre os meses de março e abril, a maioria dos peixes continuou encarecendo. Os maiores aumentos foram:

Bagre: +13,92%

Gurijuba: +12,53%

Corvina: +9,37%

Xaréu: +7,30%

Dourada: +5,08%

Alguns peixes tiveram queda de preço em abril na comparação com março:

Mapará: -16,15%

Curimatã: -14,66%

Sarda: -10,86%

Pratiqueira: -6,58%

Tainha: -2,93%

Como ficaram os preços no último ano?

Quando se observa o período dos últimos 12 meses, entre abril de 2024 e abril de 2025, a maioria dos peixes ficou mais cara. Os que mais subiram foram:

Tucunaré: +35,34%

Cação: +32,45%

Mapará: +19,99%

Surubim: +14,21%

Serra: +11,18%

Mesmo assim, algumas espécies ficaram mais baratas nesse período:

Uritinga: -10%

Peixe-pedra: -5,85%

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Emilly Melo, repórter do núcleo de Política e Economia