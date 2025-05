Declaração do IR no Pará já passa de 830 mil; Receita projeta 1 milhão

Até às 17h desta quinta-feira (29), 830.479 mil pessoas já haviam enviado a declaração do imposto de renda 2024, o que representa 83% do total esperado no estado do Pará. A informação é da Receita Federal, no Pará, que prevê o recebimento total de 1.002.951 milhão de declarações, até o encerramento do prazo às 23h59min59s, desta sexta-feira (30). Ainda não declarou? Confira as dicas para fazer sua declaração de modo rápido e não pagar multa. Em Belém, o contador Lucas Macedo, especialista em gestão financeira e tributária, dá as dicas.

Mesmo quem deixou para a última hora ainda pode evitar a multa. Para tanto, basta ficar atento à documentação obrigatória e optar pela declaração mais vantajosa. É o que orienta, em Belém, o contador Lucas Macedo, com atuação em assessoria empresarial há 12 anos.

'Foque no que é obrigatório e evite pagar multa', orienta contador

"Muita gente passa por isso, mas o importante agora é manter a calma e agir com atenção. Organização e foco resolvem mais que desespero. Foque no que é obrigatório. O resto pode ser ajustado depois. Se faltar alguma informação, entregue assim mesmo e depois faça uma declaração retificadora. Melhor isso do que pagar multa por atraso”, orienta Lucas Macedo.

Uma coisa é indiscutível, destaca Macedo, quem não entrega a declaração dentro do prazo está sujeito a multa de, pelo menos, R$ 165,74. “A multa inicia neste valor, mas pode chegar até 20% do valor do imposto devido para os casos de imposto a recolher na apuração”, observa ele.

“Para quem deixou para entregar a declaração do Imposto de Renda na última hora, o mais importante é não perder o prazo. Envie o documento mesmo que incompleto, priorizando os dados principais como rendimentos, informes bancários, bens e dependentes, e depois envie uma declaração retificadora com as correções necessárias, evitando erros básicos que podem gerar problemas com a Receita, como CPFs incorretos ou dados bancários errados; aproveite, se possível, a declaração pré-preenchida para ganhar tempo e já agende nos próximos dias a revisão completa para garantir que tudo esteja certo”, detalha o profissional.

Confira o modelo mais vantajoso

Macedo frisa que para saber rapidamente qual modelo de declaração do Imposto de Renda é mais vantajoso, o simplificado ou o completo, “basta preencher os dados no sistema da Receita, que compara automaticamente os dois modelos e indica aquele que resulta em menor imposto ou maior restituição, sendo essencial revisar antes do envio, já que não é possível trocar depois”.

"Observe também que optar pelo modelo completo costuma ser melhor para quem tem muitas despesas dedutíveis, como gastos com saúde, educação, dependentes, previdência privada (PGBL) etc”, conclui Lucas.

MEI tem até sábado para entregar a declaração anual

Os microempreendedores individuais (MEI) também têm de entregar a Declaração Anual (DASN-Simei), mas o prazo é até este sábado (31). Quem não entregar, fica sujeito à multa de, no mínimo, R$ 50,00, ou de 2% do total de faturamento por mês atrasado, limitado a 20% da receita anual. Além da multa, os MEI que não apresentarem a declaração no prazo poderão receber outras penalidades, que podem chegar até o cancelamento do CNPJ.

O Sebrae Pará destaca inclusive que, na 16ª edição da Semana do MEI, que termina nesta sexta-feira (30), o órgão mantém uma equipe de atendimento em todo o estado. “As equipes estão preparadas para fornecer orientações sobre o tema, para aqueles MEI que ainda tiverem dúvidas ou quiserem consultar a sua situação perante o fisco”, afirma o Sebrae.

“A declaração anual é de suma importância para o microempreendedor individual, para que ele não venha a ter pendências junto à Receita Federal. Além do mais, atualmente certas linhas de crédito exigem essa declaração como comprovação de movimentação empresarial”, afirma Nilberto Macedo, coordenador da Agência Metropolitana do Sebrae Pará.

Nilberto disse que a declaração pode também servir de reforço para comprovar o capital da empresa junto às instituições financeiras. “Mantendo o seu CNPJ em dia, o microempreendedor poderá acessar outros benefícios, retirar passaporte, ter linha de crédito e acesso ao FIES”.

O preenchimento da declaração exige apenas informações como o faturamento anual e dados sobre a contratação de empregados. O documento tem o objetivo de prestar contas à Receita Federal de que a empresa está operando dentro das regras e limites de faturamento, que é de R$ 81 mil por ano. Mesmo quem não teve movimentação financeira em 2024 deve preencher a declaração.

A declaração é obrigatória e necessária para que o empresário continue tendo acesso às vantagens que o MEI oferece, como a participação em compras públicas, emissão de notas fiscais, microcréditos, benefícios previdenciários, dentre outros.