Gasolina a R$ 2,99: motoristas fazem fila em Belém antes do Dia D do Feirão do Imposto

O Feirão do Imposto em Belém vai oferecer gasolina e gás de cozinha com preços sem tributos no Dia D, que acontece neste sábado, 31 de maio. No entanto, desde a tarde desta sexta-feira (30), motoristas já formam fila para aproveitar a oportunidade de pagar mais barato. A iniciativa é do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial do Pará (Conjove) e vai garantir a venda de gasolina comum a R$ 2,99 o litro, além de botijões de gás de cozinha (13 kg) por R$ 69,99.

O Conjove destaca que os valores anunciados não incluem os impostos sobre os produtos. O objetivo da ação é conscientizar a população sobre a elevada carga tributária que incide sobre itens de consumo essencial.

A ação será realizada no Posto Dallas, na avenida Pedro Álvares Cabral, próximo à rotatória da avenida Júlio César. Serão disponibilizados 3.500 litros de gasolina comum a R$ 2,99 por litro, com limite de 20 litros por veículo.

A venda começará às 8h da manhã, sendo válida para os 175 primeiros clientes com senha, que deverá ser retirada no próprio local.

Já os botijões de gás de cozinha (13 kg) serão ofertados a R$ 69,99 cada, também com isenção de tributos. A ação é exclusiva para os 50 primeiros clientes com senha. A venda começará às 10h da manhã, com limite de um botijão por CPF.

Confira as regras para participação

Pagamento aceito: dinheiro, Pix ou cartão de débito

Proibido abastecimento em vasilhames

É obrigatória a presença da pessoa titular da senha

Uma senha por CPF

A iniciativa reforça o tema do Feirão do Imposto deste ano: “– siglas, + impostos? No final, a conta é sua”, que propõe uma reflexão sobre a complexidade do sistema tributário brasileiro e seus efeitos diretos no bolso do consumidor.

Além das ações de venda, o Dia D será acompanhado por uma campanha de conscientização, com distribuição de materiais educativos e orientações sobre a composição dos preços de produtos e serviços no Brasil.

O Feirão do Imposto segue com programação até o dia 31 de maio, com apoio de lojistas, empresas e instituições parceiras, promovendo eventos e ações em diferentes pontos da cidade.