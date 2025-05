Imposto de renda: até que horas é possível fazer a declaração?

Termina nesta sexta-feira, 30 de maio, às 23h59, o prazo para envio da Declaração do Imposto de Renda de 2025, referente ao ano-base de 2024. A entrega deve ser feita à Receita Federal por meio das plataformas digitais disponibilizadas pelo órgão. Quem não cumprir o prazo está sujeito à multa mínima de R$ 165,74.

De acordo com dados divulgados pela Receita Federal, até a noite de quinta-feira (29), mais de 39 milhões de declarações haviam sido enviadas (39.230.274). Entre essas, cerca de 49,7% foram preenchidas com o auxílio da declaração pré-preenchida, enquanto 55,8% optaram pelo modelo Simplificado. Do total recebido até o momento, 68,4% indicam imposto a restituir, 21,9% imposto a pagar e 18,3% não apresentam imposto devido.

O perfil dos declarantes mostra que 44,3% são do gênero feminino, com média de idade de 47 anos. A maioria das declarações foi enviada por meio do Programa Gerador da Declaração (PGD) da Receita Federal, responsável por 83,5% dos envios. As demais foram realizadas de forma online, pelo portal e-CAC (11,3%) ou pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda" (5,2%).

A expectativa da Receita é que, até o encerramento do prazo, sejam entregues aproximadamente 46,2 milhões de declarações, das quais 57% devem utilizar a opção pré-preenchida.

Quem está obrigado a declarar

Estão obrigados a apresentar a Declaração de Imposto de Renda de 2025 os contribuintes que se enquadram em pelo menos uma das seguintes situações:

Rendimentos tributáveis: quem obteve, ao longo de 2024, rendimentos tributáveis superiores a R$ 33.888,00, como salários, aposentadorias ou aluguéis.

quem obteve, ao longo de 2024, rendimentos tributáveis superiores a R$ 33.888,00, como salários, aposentadorias ou aluguéis. Rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte: quem recebeu, ainda que isentos, valores superiores a R$ 200 mil, como indenizações trabalhistas ou rendimentos de poupança.

quem recebeu, ainda que isentos, valores superiores a R$ 200 mil, como indenizações trabalhistas ou rendimentos de poupança. Atividade na Bolsa de Valores: quem realizou operações em bolsa cuja soma ultrapassou R$ 40 mil ou obteve ganhos sujeitos à tributação.

quem realizou operações em bolsa cuja soma ultrapassou R$ 40 mil ou obteve ganhos sujeitos à tributação. Bens e direitos: quem possuía, até 31 de dezembro de 2024, patrimônio cujo valor total ultrapassava R$ 800 mil. Também deve declarar quem efetuou venda de imóvel com isenção de imposto condicionada à aquisição de outro imóvel.

quem possuía, até 31 de dezembro de 2024, patrimônio cujo valor total ultrapassava R$ 800 mil. Também deve declarar quem efetuou venda de imóvel com isenção de imposto condicionada à aquisição de outro imóvel. Atividade rural : quem obteve receita bruta superior a R$ 169.440,00 em atividades rurais.

: quem obteve receita bruta superior a R$ 169.440,00 em atividades rurais. Residência no Brasil: quem passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês de 2024 e se encontrava nessa situação em 31 de dezembro.

quem passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês de 2024 e se encontrava nessa situação em 31 de dezembro. Lei das Offshores: quem possui bens e direitos no exterior e optou por detalhá-los como pessoa física, detém participação em trust no exterior ou efetuou a atualização voluntária de bens no exterior.

quem possui bens e direitos no exterior e optou por detalhá-los como pessoa física, detém participação em trust no exterior ou efetuou a atualização voluntária de bens no exterior. Atualização patrimonial: quem atualizou bens imóveis em dezembro de 2024, realizando pagamento de ganho de capital diferenciado.

quem atualizou bens imóveis em dezembro de 2024, realizando pagamento de ganho de capital diferenciado. Rendimentos no exterior: quem auferiu rendimentos oriundos de aplicações financeiras, lucros ou dividendos no exterior.

Como enviar a declaração

O envio da declaração pode ser realizado de três formas principais:

Programa Gerador da Declaração (PGD) : disponível para computadores no site oficial da Receita Federal.

: disponível para computadores no site oficial da Receita Federal. Aplicativo "Meu Imposto de Renda" : solução digital para dispositivos móveis, como celulares e tablets.

: solução digital para dispositivos móveis, como celulares e tablets. Declaração Online: acessível através do portal e-CAC na plataforma Gov.br, destinada a contribuintes com conta nível prata ou ouro.

Em todas as modalidades, o acesso é gratuito e seguro. As plataformas possibilitam o preenchimento manual ou, preferencialmente, o uso da declaração pré-preenchida, que traz automaticamente diversas informações já registradas em sistemas da Receita, como informes de rendimentos e dados bancários.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia