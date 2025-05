Informe de Rendimentos: o que é e como solicitar para declarar o Imposto de Renda

Nesta sexta-feira (30) termina o prazo para o envio da Declaração do Imposto de Renda. Um dos documentos mais importantes nesse processo é o Informe de Rendimentos, que reúne informações sobre os ganhos e rendimentos do contribuinte ao longo do ano.

O que é o Informe de Rendimentos?

O Informe de Rendimentos é um documento que detalha todos os valores recebidos por uma pessoa ao longo do ano-base da declaração. Ele serve como um resumo dos rendimentos tributáveis e isentos, além de informar saldos, aplicações financeiras e os impostos já retidos na fonte.

Esse documento é necessário para preencher corretamente a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF).

Quem emite o Informe de Rendimentos?

O informe pode ser emitido por diferentes fontes pagadoras, como:

Bancos e instituições financeiras, como Itaú, Nubank, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, Banco do Estado do Pará, Bando da Amazônia, Santander, Pagbank, entre outros.

Corretoras de valores

Empresas empregadoras (CLT ou prestadores de serviço)

INSS, no caso de aposentados e pensionistas

Cada uma dessas instituições é responsável por fornecer os dados financeiros que envolvem o contribuinte, e devem disponibilizá-los até o último dia útil de fevereiro.

Como acessar o Informe de Rendimentos pelo banco?

A maioria dos bancos disponibiliza o Informe de Rendimentos online, seja pelo aplicativo ou pelo internet banking. Veja o passo a passo:

Acesse o app do banco ou o internet banking; Vá até a barra de pesquisa; Digite “Informe de Rendimentos”; Selecione o ano-calendário correspondente à declaração; Faça o download do documento.

Como obter o Informe de Rendimentos do INSS?

Quem recebe aposentadoria, pensão ou outros benefícios do INSS pode solicitar o informe diretamente no site, ou aplicativo Meu INSS.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)