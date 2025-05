Usar o Pix aumenta o Score? Veja o que realmente conta para a pontuação de crédito

Muitos brasileiros têm a preocupação de manter sua pontuação de crédito – também conhecida como Score – alta, o que os leva a buscar formas de aumentar as chances de obter crédito no mercado em geral. Com isso, surge a dúvida: “Usar o Pix para o pagamento de dívidas ajuda a aumentar a pontuação?”

O Pix é o meio de pagamento instantâneo brasileiro, criado pelo Banco Central do Brasil (BCB) em outubro de 2020, visando facilitar as transferências bancárias de forma rápida e a qualquer hora do dia. Desde a sua criação, o Pix tem gerado dúvidas entre os usuários do serviço. Uma das questões recorrentes é se o pagamento de contas por meio dessa ferramenta contribui para o aumento da pontuação de crédito.

O que é o Score de crédito?

O Score de crédito é uma ferramenta usada por credores para avaliar a probabilidade de uma pessoa pagar suas dívidas. Trata-se de uma pontuação que indica a chance de um indivíduo quitar suas contas em dia e honrar seus compromissos financeiros. Esse índice pode afetar diretamente a possibilidade de obter crédito, as taxas de juros oferecidas e outros benefícios financeiros.

Usar o Pix aumenta o Score?

As diferentes empresas que atuam no mercado de proteção ao crédito, como o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e a Serasa, afirmam que utilizar o Pix para pagar contas, de modo geral, não influencia no aumento da pontuação. Isso porque o Score é calculado com base no histórico de crédito e nos hábitos de pagamento do consumidor, e não no método utilizado para realizar as transações financeiras.

Como aumentar o Score?

Para manter uma pontuação de crédito alta, é preciso consistência, disciplina financeira e paciência. Pagar as contas em dia e evitar atrasos são atitudes essenciais. Outras práticas que contribuem positivamente para a sua pontuação incluem:

1. Renegociar dívidas

Se estiver com dificuldades para quitar suas dívidas, renegociar com os credores pode ser uma boa alternativa. Isso pode envolver estender o prazo de pagamento, reduzir os juros ou unificar débitos em condições mais favoráveis. Cumprir os novos acordos demonstra responsabilidade financeira e pode melhorar o seu Score de crédito.

2. Manter bons hábitos financeiros

A gestão financeira vai além do pagamento pontual das contas. É fundamental evitar dívidas acima da sua capacidade de pagamento, acompanhar seus gastos, seguir um orçamento e manter uma reserva para emergências. Também é importante manter suas contas bancárias ativas e reorganizar saldos com frequência. Um bom histórico de movimentações fortalece sua credibilidade financeira e contribui para um Score mais alto.

3. Usar o cartão de crédito com consciência

O cartão de crédito pode ser um aliado na construção de um bom histórico financeiro, desde que usado com responsabilidade. Compre apenas o que puder pagar integralmente no vencimento e evite o pagamento mínimo. O ideal é utilizar até 30% do limite disponível, demonstrando controle financeiro, fator que contribui para um bom Score e estabilidade nas finanças.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)