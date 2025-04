O Score aumenta quanto tempo depois de limpar o nome? Entenda!

Em muitos casos, após quitar as dívidas, o Score pode demorar a aumentar ou mesmo ser elevado instantaneamente. Nesse sentido, esse aumento depende diretamente de compensações bancárias e, principalmente, da comunicação entre a empresa credora e a Serasa, e da atualização do próprio sistema do Score.

Na verdade, há uma única forma desse aumento ocorrer na hora, é necessário apenas que o acordo seja pago no pix pelo Serasa Limpa Nome e, logo, os pontos relacionados à dívida se elevam de forma automática. Mas quem opta por realizar o pagamento de outra maneira também poderá ter uma quantidade maior em seu Score, porém sem a previsão do tempo, o que poderá levar semanas ou meses.

O que é Score?

O Score é uma pontuação que vai de 0 a 1000 e indica o quanto uma pessoa consegue pagar suas contas e boletos em dia, sem atrasos. Na maioria das vezes, ele é consultado por empresas antes de conceder financiamentos, empréstimos ou parcelamentos, tudo isso para evitar ceder o crédito a clientes inadimplentes.

Para realizar o cálculo do Score, a Serasa utiliza alguns dados da relação do cliente com o mercado de crédito, a fim de analisar se ele possui pendências ou não. É por isso que quem está com o CPF negativado terá uma redução do Score, então terá menos chance de conseguir o crédito almejado com alguma instituição bancária.

Confira outras dicas para aumentar o Score:

Pague as contas em dia;

Inicie o quanto antes o seu contato com o mercado de crédito;

Pague sempre a fatura total do seu cartão de crédito;

Evite realizar muitas simulações de crédito em um período curto de tempo;

Mantenha o seu cadastro na Serasa atualizado.

Como consultar o valor do seu score gratuitamente?

Você pode consultar o seu score online e gratuitamente. Veja:

1. Serasa

Acesse: www.serasa.com.br

Clique em “Consultar Score”

Faça login ou crie uma conta gratuita

Após o login, sua pontuação aparecerá na tela

2. Boa Vista (Consumidor Positivo)

Acesse: www.boavistaservicos.com.br

Clique em “Consultar CPF”

Cadastre-se ou entre com seu login

Confira seu score na página principal

3. SPC Brasil

Acesse: www.spcbrasil.org.br

Clique em “Meu SPC”

Faça o cadastro gratuito

Veja sua pontuação e histórico financeiro

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em oliberal.com)