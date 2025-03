Quase 2 milhões de paraenses estão endividados e não sabem; veja como descobrir!

De acordo com um levantamento especial realizado pela Serasa, 57 milhões de brasileiros estão endividados e não sabem. Desses, no mínimo 19 milhões foram negativados por credores e fazem parte do Cadastro de Inadimplentes, grupo formado por pessoas físicas ou jurídicas que não sabem sobre inadimplência.

Contudo, o desconhecimento dos consumidores sobre os débitos pode ter diferentes causas. Entre elas: a falta de monitoramento do CPF/CNPJ, dados cadastrais desatualizados e, de forma mais ampla, a desinformação financeira.

No Pará, cerca de 1,9 milhão de pessoas estão com o nome sujo. Esse grupo é formado por consumidores que nunca consultaram o CPF ou CNPJ no aplicativo ou site da Serasa, portanto não sabem que se encontram negativados.

Como descobrir se há dívidas em seu nome?

Há diversas formas de consultar se o CPF ou CNPJ consta como inadimplente. Confira:

• Site: http://www.serasalimpanome.com.br

• App Serasa no Google Play e App Store

• WhatsApp: (11) 99575-2096

• Em agências dos Correios de todo o Brasil até o dia 31/03.

O que é o mutirão de negociação nacional?

Visando facilitar negociação de dívidas de quem está inadimplente, o Serasa e os Correios estão realizando o ‘Mutirão de Negociação Nacional’ com atendimento presencial gratuito em todo o país.

Serviço:

Feirão Serasa Limpa Nome com atendimento presencial ao consumidor nos Correios

Data: até o dia 31 de março de 2025

Local: Todas as agências dos Correios do país

Endereços e horários de funcionamento das agências: clique aqui.

