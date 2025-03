Serasa alerta consumidores do Pará sobre dívidas de até R$ 100

A Serasa está notificando 751.610 consumidores do Pará sobre dívidas que não ultrapassam R$ 100, como parte de uma ação especial pelo Dia do Consumidor. Segundo a empresa, muitos devedores desconhecem a existência desses débitos ou não imaginam que podem ser negociados por valores menores do que o esperado.

De acordo com Aline Maciel, especialista em educação financeira da Serasa, o levantamento foi feito para identificar consumidores com pequenas dívidas e ajudá-los a regularizar sua situação. “Para nossa surpresa, encontramos somente no Pará um total de 751.610 mil pessoas com dívidas que não ultrapassam os R$ 100”, explicou Aline.

Os débitos podem ser negociados pela internet ou presencialmente nas agências dos Correios. Parte desses valores é reduzida por descontos oferecidos por 1.456 empresas participantes do Feirão Limpa Nome, que inclui parcerias com instituições como Febraban, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Procon, Sabesp e Correios. A iniciativa busca reduzir a inadimplência no país, que afeta mais de 74 milhões de brasileiros, de acordo com o último Mapa da Inadimplência.

Inadimplência no Pará

43,72% da população adulta está inadimplente (média brasileira: 45,94%).

Média de três dívidas por endividado.

2,7 milhões de CPFs com contas atrasadas.

Dívidas somadas chegam a R$ 11,8 bilhões.

Endividamento médio: R$ 4.364,36.

Maior endividamento entre pessoas de 26 a 40 anos (35,9%).

Segmento de bancos e cartões representa 31,36% da inadimplência.

