Serasa realizará mais uma ação de renegociação de dívidas

A Serasa inicia a partir desta terça-feira (18), mais uma edição do famoso "Feirão Limpa Nome", que tem como objetivo principal a renegociação de dívidas. Essa edição, em especial, é marcada por descontos de 99% e pelo retorno do "Alô, Serasa", que disponibiliza um telefone gratuito para a negociação de dívidas. Dessa forma, os consumidores podem ligar para negociar e pagar as contas atrasadas diretamente por telefone.

A ação “Alô Serasa” foi disponibilizada pela primeira vez em 2024 e cerca de 44 mil inadimplentes buscaram o 0800 das dívidas. O atendimento é disponível de 9h às 20h. Os interessados deverão ligar para o 0800 591 5161. A ação ficará disponível até o próximo sábado (22).

Entre as empresas participantes do Feirão, estão: comércio varejista, bancos e telefonia, securitizadoras (empresas que compram dívidas), concessionárias de água e luz, além de empresas de compras online.

As negociações pelo serviço telefônico "Alô Serasa" permitem aos interessados:

Descontos de até 99%;

Dívidas pagas com Pix permitem a baixa da negativação instantânea e atualização do Score em tempo real;

Parcelamento em até 72 vezes;

​Contas atrasadas de água e luz podem ser pagas de forma parcelada por telefone.

CUIDADOS COM GOLPES

A Serasa reforça que o 0800 591 5161 é o número oficial e apenas para chamadas recebidas. Qualquer outro contato poderá ser enquadrado em tentativa de golpe ou fraude. Saiba mais em: https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/feirao/alo-serasa/



(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, Editor web de OLiberal.com.)