Serasa Limpa Nome: veja como pagar dívidas com até 99% de desconto

O Feirão Limpa Nome do Serasa prorrogou o prazo do mutirão nacional para que os endividados possam quitar o valor com as empresas responsáveis. Os descontos podem chegar a 99%. O novo prazo de negociação segue até sexta-feira (23).

Ao todo, são 256 instituições parceiras cadastradas no programa. Nesta edição, a campanha permite pagamento via Pix e baixa da negativação instantaneamente. Até novembro, mais de 4 milhões de pessoas conseguiram denociar os débitos.

VEJA MAIS

Qual o público mais individado?

De acordo com o levantamento do Serasa Limpa Nome, as pessoas mais endividadas estão entre 31 a 40 anos, cerca de 32% do público, e mais de 56% são mulheres.

Veja como participar do Serasa Limpa Nome:

Passo a passo:

Acesse o site do Feirão Confira as dívidas negativadas e contas atrasadas disponíveis Escolha a melhor opção e conclua o acordo Pague o boleto

Canais para negociação

Aplicativo Serasa Baixe grátis o aplicativo no Google Play ou na App Store WhatsApp Serasa oficial Adicione o número (11) 99575-2096 e mande uma mensagem

Telefone Serasa

Também é possível negociar dívidas e contas atrasadas pelo 0800 591 1222

Serasa nos Correios

São mais de 7 mil agências dos Correios pelo Brasil para negociar dívidas