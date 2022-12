Paraenses lideram renegociações de dívidas em Feirão do Serasa

Prestes a terminar - o prazo final é o próximo dia 5 de dezembro - , o Feirão Serasa Limpa Nome é um sucesso entre os paraenses. Desde o início, no começo de novembro, o Feirão já realizou mais de 109 mil renegociações e concedeu mais de R$ 220 milhões em descontos. em todo o País, já foram mais de R$ 10 bilhões de descontos, volume bem maior do que o registrado no ano passado.

“Os descontos especiais de até 99% que os nossos parceiros oferecem, aliado ao pagamento do 13º salário, estimula os brasileiros a renegociar suas dívidas para começar o ano novo com o nome limpo e crédito no mercado”, explica Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome.

Neste ano, o mutirão reúne quase 300 empresas, o que representa quase o dobro do ano passado, entre os quais, bancos, telefonia, comércio, varejo, universidades e outros segmentos.

De maneira geral, entre as vantagens oferecidas pelo evento estão: descontos de até 99% nas negociações; possibilidade de pagamento via Pix e a baixa da negativação instantânea, o que se constitui num grande atrativo para os consumidores que esperavam até cinco dias úteis para limparem o nome após o pagamento.

“No total, existem mais de 250 milhões de ofertas de renegociação de dívidas com desconto médio acima de 70%, mas 20 milhões delas têm esse valor baixo de até 100 e outras milhares podem ser pagas com valores de até R$ 50, até R$ 10 ou com menos de R$ 1”, explica Aline. “Criamos a promoção do Cenzão para alertar os milhares de donos dessas contas, pois a maioria dos brasileiros desconhece que pode recuperar crédito e recomeçar a vida com poucos recursos”, complementa Aline Maciel.

Serviço:

Os consumidores que buscam renegociar suas dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome podem acessar os canais abaixo:

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Ligação gratuita 0800 591 1222

WhatsApp 11 99575–2096

Agências dos Correios, com as mesmas condições mediante o pagamento de uma taxa de R$3,60.