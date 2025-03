CPF negativado? Saiba como 'nome sujo' pode aferta na busca por emprego

Uma das maiores restrições na vida de um consumidor brasileiro é estar com o nome sujo. Isso porque o CPF negativado de uma pessoa pode servir como alerta para diversos estabelecimentos e bancos antes de conceder um crédito ou autorizar vendas parceladas. Mas será que isso atrapalha na hora de buscar por um novo emprego?

Nome sujo atrapalha a busca por um novo emprego?

A legislação brasileira proíbe que o nome sujo de uma pessoa seja motivo para não contratação dele em um novo emprego.

Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e com a Constituição Federal, todos os cidadãos brasileiros devem ter os mesmo direitos e oportunidades diante de uma oportunidade de emprego, sendo considerado ilegal usar o CPF negativado como justificativa para desclassificar alguém de um processo de seleção.

Porém, utilizar da inadimplência dos candidatos no processo de classificação em vagas de emprego ainda é comum. Empresas que concedem vagas de trabalho conseguem consultar dados financeiros dos possíveis candidatos em birôs de crédito e algumas ainda utilizam o nome sujo para rejeitar candidatos.

Outra situação é referente à participação em concursos públicos, pois alguns exigem que o candidato tenha nome limpo na hora de tomar posse do cargo. Mas, isso segue as regras e critérios de cada órgão, visto que as vagas públicas não são orientadas pela CLT.

Quais as consequências de ter o nome sujo?

Ter o CPF negativado pode interferir em diversas situações na vida de um consumidor. Como:

Impossibilidade de alugar um imóvel;

Cancelamento de cheque especial;

Impossibilidade de aumentar o limite do cartão de crédito ou o cancelamento dele;

Dificuldade de conseguir crédito, empréstimos e financiamentos;

Dificuldade em contratar serviços de modo geral que dependem de análise de crédito, como internet e TV a cabo;

Riscos de ter bens penhorados e contas em bancos bloqueadas, caso o credo leve a dívida para a justiça;

Como limpar o nome?

Para limpar o nome, o devedor deve procurar os credores para tentar negociar as dívidas e conseguir condições de pagamento conforme a situação financeira em que se encontra. Entre as opções que costumam ser oferecidas estão: o parcelamento da dívida e a redução das taxas de juros.

Outra opção é utilizar plataformas de negociação, como o Serasa Limpa Nome, que permite com que o negativado veja todas as dívidas e proporciona descontos para a negociação.

Como usar o Serasa Limpa Nome?

Acesse o Serasa Limpa Nome pelo site ou aplicativo;

Informe seu CPF e a senha;

Escolha qual a melhor opção para fazer o pagamento da dívida e o número de parcelas que melhor se adapte;

Confirme as condições escolhidas.

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)