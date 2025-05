Como escolher o melhor tipo de areia para gatos? Confira algumas dicas

Quem possui um gatinho em casa sabe que os felinos são conhecidos por sua exigência e por nem sempre escolher algo simples, como o tipo de areia higiênica. Existem vários tipos de areias, como as que formam torrões com o xixi, as ecológicas, as com cheiro. A escolha errada pode fazer com que os bichanos não gostem do odor, da textura diferente e podem até parar de usar a caixinha.

Os gatos possuem hábitos de higiene únicos, passando em média de 25 a 30% do seu tempo realizando a autolimpeza, por isso as caixas de areia são essencais. Para facilitar esse processo de escolha, OLiberal.com traz algumas dicas e tipos. Confira a seguir:

Quais os tipos de areia para gatos?

Os felinos são conhecidos por serem exigentes com a higiene (Freepik)

Os diversos tipos de areia para gatos servem a diferentes propósitos, e todos possuem alguma vantagem.

Areia de Sílica

A areia de sílica é a mais indicada para aqueles tutores que possuem um ou dois gatos, devido ao seu bom custo-benefício. Embora o preço seja mais elevado, esse tipo de areia tem um rendimento maior, pois absorve melhor as excretas e os odores. Indicada para locais não ventilados e não forma torrões, então para aqueles tutores que não conseguem coletá-los ao longo do dia, é uma opção interessante.

Areia Biodegradável

As areias biodegradáveis, como à base de milho e mandioca, possuem um custo mais elevado, porém podem ser descartadas no vaso sanitário ou em lixos orgânicos. Auxiliam na redução dos odores e formam torrões consistentes, o que facilita a limpeza da caixa de areia.

Areia de Argila

As areias de argila são as mais comuns e, por possuírem preços mais acessíveis, é uma opção para os tutores com mais gatos pela casa. Essas areias formam torrões e sua consistência pode variar entre as marcas. Mas, elas podem gerar mais odores e não são biodegradáveis.

Deixar o gatinho participar da escolha da areia é uma das dicas mais fundamentais para evitar erros (Freepik)

Dicas para a escolha da areia:

Teste com seu gato: Gatos são muito criteriosos e, caso não gostem de uma areia, encontrarão uma maneira de deixar isso bem claro para o tutor! Alguns são mais sensíveis à textura ou ao cheiro. Deixar o pet participar desse momento de escolha pode ajudar a não errar.

Gatos são muito criteriosos e, caso não gostem de uma areia, encontrarão uma maneira de deixar isso bem claro para o tutor! Alguns são mais sensíveis à textura ou ao cheiro. Deixar o pet participar desse momento de escolha pode ajudar a não errar. Verifique se é aglomerante ou não: Aglomerantes facilitam a limpeza diária das caixas de areia.

Aglomerantes facilitam a limpeza diária das caixas de areia. Considere o impacto ambiental: Opções biodegradáveis são mais sustentáveis.

Opções biodegradáveis são mais sustentáveis. Controle de odor: Importante se você mora em apartamento ou locais fechados e com mais de uma pessoa.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.