Higiene Bucal em Pets: veterinário explica importância e como fazer

Você sabia que a saúde bucal dos pets é tão importante quanto a dos humanos? A maioria dos tutores ainda desconhece os riscos que a falta de higiene bucal pode trazer para cães e gatos, mas a verdade é que problemas dentários podem afetar seriamente a saúde geral dos animais.

Pensando sempre no bem-estar do seu pet, OLiberal.com conversou com um médico veterinário para explicar a importância da higiene e saúde bucal dos pets e como realiza-la de maneira correta.

Por que a higiene bucal é tão importante?

Assim como em pessoas, os pets acumulam placa bacteriana e tártaro nos dentes. Com o tempo, essa placa endurece e pode causar inflamações, como a gengivite. De acordo com o médico veterinário Rodrigo Brito:

"A higiene bucal é muito importante para a saúde dos pets, porque quando não tem um cuidado necessário com esse pet, com o passar dos meses e dos anos, começa a haver uma formação de placas bacterianas e que pode formar tártaro, que são placas bacterianas, que podem causar inflamação, dor, o animal pode apresentar falta de apetite, causa também um quadro de odor na cavidade oral e tudo isso acaba causando um incômodo ao paciente", afirma.

Uso de escova de dentes ou dedeiras são fundamentais para boa higiene bucal (Freepik)

Se não tratada, a infecção bucal pode se espalhar para órgãos vitais, como coração, fígado e rins, levando a problemas sistêmicos que colocam a vida do animal em risco.

Principais doenças bucais em cães e gatos

Gengivite: inflamação na gengiva causada pelo acúmulo de placa.

inflamação na gengiva causada pelo acúmulo de placa. Periodontite: estágio avançado da gengivite, afeta os tecidos que sustentam os dentes.

estágio avançado da gengivite, afeta os tecidos que sustentam os dentes. Halitose (mau hálito) : sinal comum de acúmulo de bactérias na boca.

: sinal comum de acúmulo de bactérias na boca. Cáries e fraturas dentárias: menos comuns em pets, mas também podem ocorrer.

Ainda segundo o médico veterinário, os principais pacientes pets afetados com essas condições são os animais idosos: "Por isso a importância da escovação rotineira para evitar esses problemas futuros, porque os pacientes que mais sofrem com isso são os pacientes idosos. Eles acabam tendo quadros progressivos de doença periodontal", explica.

Como manter a saúde bucal do seu pet em dia?

Escovação regular

A escovação dos dentes com escova ou dedeira. "Idealmente, deve ser feita diariamente ou, no mínimo, três vezes por semana, ela pode ser feita tanto com escova própria ou com dedeira, isso vai de acordo com a praticidade e também da aceitação do animal", explica o médico veterinário.

Pasta de dente para pets

Utilize apenas pasta de dentes desenvolvifdas para animais. "Não pode ser utilizado a pasta humana, porque há umas composições que acabam irritando a cavidade oral do cão e do gato e tem que ficar até em relação à questão da pasta de dente, que tem que ser uma pasta de dente com ação enzimática", ressalta o profissional.

A utilização de pasta de dentes exclusiva para pets, assim como observação constante, contribuem para saúde bucal dos caninos e felinos (Freepik)

Alimentação adequada

Rações secas ajudam na limpeza mecânica dos dentes. Existem também petiscos e brinquedos desenvolvidos para auxiliar na redução do tártaro.

Acompanhamento veterinário

Consultas regulares com o veterinário são essenciais. Em muitos casos, é necessário realizar a limpeza dentária profissional, feita sob anestesia.

Observação constante

Fique atento a sinais como mau hálito persistente, gengiva vermelha, sangramento, dificuldade para mastigar ou perda de apetite.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.