Como deixar a casa segura para o gato não fugir e o que fazer se o pet escapar

Naturalmente, os gatos são conhecidos por seus olhares curiosos e exploradores que sempre passeiam pelo ambiente em que vivem. Esses adjetivos devem-se ao fato da presença de algumas características dos felinos, como: o instinto de caça, a personalidade independente, a necessidade de exploração territorial e as habilidades sensoriais aguçadas.

A médica-veterinária Kathleen R. Paiva tranquiliza os tutores quanto ao comportamento explorador dos felinos. “Gatos são animais extremamente curiosos, que adoram conhecer e controlar o ambiente em que vivem, precisam gastar energia e são caçadores natos”, afirma. “Tudo isso está por trás da vontade de dar uma voltinha”, completa a especialista.

Essa combinação de características abre espaço para os gatos fugirem de casa e conhecerem outros territórios. Diante desse cenário, é importante que os tutores tomem alguns cuidados para evitar esse tipo de situação, que pode trazer problemas para o felino e o tutor. Uma das primeiras dicas é fazer uma coleira de identificação para o felino, com o nome do gato e o contato do tutor. Mas sem guizo, para não estressar o bichano.

Veja algumas estratégias para manter os gatos em casa

Prática da “Gatificação”

Essa ação é voltada ao enriquecimento do espaço com objetos que deixem o ambiente mais atrativo para os gatos. Nesse caso, é uma ótima dica colocar brinquedos, arranhadores e prateleiras para os felinos em casa. Utilize brinquedos que simulem presas, como varinhas com penas e recompense o gatinho quando brincar com ele.

Proteja as janelas

Manter as janelas fechadas ajuda fazer com que o animal não consiga fugir com frequência dos cômodos da casa, mas nem sempre é possível. Uma opção é colocar telas de proteção resistentes para não bloquear a ventilação e evitar que os bichanos consigam escapar. Criar "janelas de observação" com acesso à vista externa (com telas seguras) pode ajudar a entreter gatos curiosos.

Castração é uma opção

A veterinária comportamental Michele Matsubara explica que a castração reduz significativamente a vontade de fuga nos gatos. “Cessa a busca por um parceiro para reproduzir e a competição pelo mesmo”, assegura ao portal Metrópoles. No entanto, apenas a castração não faz um gato perder completamente o interesse em explorar áreas fora de casa.

Enriquecimento alimentar

Use brinquedos que liberam ração aos poucos ou alimentadores interativos. Espalhe porções da comida em locais diferentes para estimular a busca, simulando a caça.

Reforço positivo

Recompense o gato com petiscos e carinho quando ele se envolve com o ambiente interno. Não o castigue por tentar sair — redirecione a atenção com estímulos internos. "Quando o gato se sente seguro, amado e entretido, ele dificilmente vai querer ir embora", destaca a veterinária Bárbara Lopes ao Metrópoles.

Quais riscos os gatos correm fora de casa

Permitir que gatos circulem livremente pelas ruas pode colocar a saúde e a vida do animal em risco. Veja os principais perigos que os felinos enfrentam fora de casa:

Atropelamentos, especialmente em áreas com grande movimento de veículos;

Quedas e acidentes ao tentar escalar muros, árvores ou telhados;

Brigas com outros animais, o que pode resultar em ferimentos graves;

Maus-tratos praticados por vizinhos ou pessoas desconhecidas;

Intoxicação por ingestão de substâncias tóxicas, plantas venenosas ou alimentos contaminados;

Exposição a doenças e parasitas, como pulgas, carrapatos e vírus infecciosos.

O que fazer se o seu gato fugir de casa

Procure imediatamente nos arredores , principalmente em lugares escondidos, como debaixo de carros, arbustos, garagens e telhados;

, principalmente em lugares escondidos, como debaixo de carros, arbustos, garagens e telhados; Deixe itens familiares ao animal na área externa, como caixinha de areia usada, uma peça de roupa com seu cheiro ou a caminha do gato;

na área externa, como caixinha de areia usada, uma peça de roupa com seu cheiro ou a caminha do gato; Informe os vizinhos e peça para verificarem garagens, quintais ou locais fechados;

e peça para verificarem garagens, quintais ou locais fechados; Produza e espalhe cartazes com fotos do gato pela cidade e pelas redes sociais;

pela cidade e pelas redes sociais; Mantenha rondas regulares, especialmente à noite, quando está mais silencioso.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)