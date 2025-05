Ferramenta com IA será capaz de traduzir os sons de cães e gatos em linguagem humana

Quem tem um animal de estimação já deve ter vivenciado uma cena em que o cachorro de estimação olhou para alguns lados, reproduziu uma expressão diferente como se quisesse comunicar alguma coisa, mas mesmo assim o tutor não conseguiu decifrar o que ele queria. Com o tempo, alguns tutores adquirem a habilidade para compreender seus animais de estimação.

Porém, como nem todos os humanos possuem essa habilidade, a Baidu, uma empresa de tecnologia e proprietária do maior mecanismo de buscas online da China, está trabalhando para democratizar a compreensão e facilitar esse processo no contato com os pets no dia a dia.

VEJA MAIS

O sistema já está sendo pensado para funcionar com a ajuda de Inteligência Artificial (IA), que terá a função de coletar dados dos animais, como comportamentos, sons vocais e sinais fisiológicos. Para chegar nos resultados, será realizada uma análise com tecnologia de IA projetada para reconhecer o estado emocional do animal e, após essa etapa, os dados serão processados e combinados.

Com a pesquisa ainda em fase de finalização, muitos usuários das mídias sociais na China, onde a ferramenta será utilizada pela primeira vez, mostraram-se muito animados com a novidade. Já outros ficaram mais cautelosos e preferem esperar para ver se o aplicativo conseguirá realmente conciliar os dois mundos, o humano e o animal.

Fora da China, pesquisadores ao redor do mundo também estão investindo em tecnologias para entender a linguagem dos animais. A Iniciativa de Tradução de Cetáceos (Projeto CETI), por exemplo, utiliza inteligência artificial e análise estatística desde 2020 para estudar a comunicação das baleias cachalotes.

Outro exemplo é o Earth Species Project, organização sem fins lucrativos fundada em 2017 e apoiada por nomes como Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn. O grupo também aposta em IA para tentar decodificar como diferentes espécies animais se comunicam.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)