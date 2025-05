Ter um pet aumenta satisfação de vida, segundo pesquisa; tutores paraenses concordam

Você já sentiu uma felicidade enorme e inexplicável apenas de ver o seu pet ou sentiu que está completo com a presença dele?

Nesta semana, um estudo realizado por pesquisadores britânicos para a revista científica Social Indicators Research indicou que ter um pet impacta diretamente e significativamente na satisfação com a vida — a ponto de esse efeito ser comparado a receber cerca de R$ 530 mil (£70 mil) por ano no quesito "bem-estar emocional".

O OLiberal.com buscou entender esse estudo ao conversar com uma psicóloga e tutores de pets para saber sobre como a satisfação de vida e felicidade estão atreladas com a convivência com um animal de estimação. Saiba mais a a seguir:

O que diz o estudo?

Os pesquisadores apontaram que o impacto de conviver com um animal de estimação é tão forte quanto conviver com amigos e familiares frequentemente e consegue, em alguns casos, ser ainda mais relevante que promoções no trabalho.

Os dados mostraram que os donos de cães relataram um aumento de cerca de 3 pontos em uma escala de 1 a 7 sobre satisfação com a vida. Já donos de felinos apresentaram um ganho de quase 4 pontos nessa escala.

A partir desses dados, os autores aplicaram uma metodologia conhecida como “abordagem da satisfação com a vida”, usada na economia do bem-estar. Com esse dado, foi possível estimar quanto dinheiro seria necessário para gerar o mesmo efeito emocional e o valor chegou a £ 70 mil por ano, o equivalente a cerca de R$ 530 mil.

Isso porque os animais ajudam a criar um vínculo emocional importante com o tutor. Em conversa com o OLiberal.com, a psicóloga clínica paraense Beatriz Bentes explica.

"A presença de um animal de estimação pode ser um verdadeiro aliado para a saúde mental. Além disso, os animais oferecem companhia, conforto e segurança, e proporcionam momentos de leveza, aumentam o senso de responsabilidade e promovem conexões afetivas importantes", diz.

O que dizem os tutores de pet sobre isso?

O OLiberal.com conversou com três tutores de pet sobre o assunto para entender como a presença de um pet mudou a vida deles e proporcionou felicidade.

A arquiteta e acadêmica de conservação e restauro Giovana Gonçalves, é tutora de Paquita, uma gata de 7 anos de idade. Giovana adotou Paquita através de um post em rede social e afirmou que a vida mudou desde a chegada da felina e que é gratificante encontrar conforto na pet toda vez que volta para casa. "A Paquita é um ser que ela preenche a casa, apesar dela ser um bichinho arisco, ela preenche o ambiente completamente. É muito gratificante chegar em casa e saber que aquele bichinho está ali esperando. É muito diferente chegar em casa agora que do que sete anos atrás, antes dela chegar", explica.

Giovana e a mãe Virgínia são tutoras de Paquita (Acervo Pessoal)

Já para professora de inglês Helena Berbário, tutora de três gatos, os níveis de felicidade aumentaram bastante com a chegada de seus pets, em específico, do gatinho Lafayette. Além de que a chegada do felino a fez mudar a relação que tinha consigo mesma.

"A importância dele é inexplicável. Ele é uma fonte de amor e carinho muito grande, uma companhia para todos os momentos. A minha vida com ele mudou completamente. Existe uma vida antes, uma vida depois da dele, da chegada dele. Isso me deixou mais cuidadosa comigo, mais responsável, mais prevenida", afirma.

Helena é tutora de Lafayette. (Acervo Pessoal)

Helena também ressaltou: "Ele me fez ser uma pessoa muito mais cuidadosa com tudo e muito mais feliz, muito. Tudo que eu faço para ele eu faço com muita felicidade. É um amor que a gente não consegue nem explicar, e ele encheu meus dias de alegria."

Já para Lucas Corrêa, jornalista e ator, o seu cachorro Dante, de 10 anos, foi a realização de um sonho que ele possuía desde a infância, mas que não havia sido realizado por conta de uma forte alergia que possuia na época. Felizmente, o sonho foi realizado depois de adulto.

"Quando eu adotei, eu e minha família, a gente vinha em um contexto de perdas. Desde quando adotei o Dante, ele trouxe consigo e carrega até hoje um simbolismo de renovação de esperança, renovação de força, do otimismo e um acalento, um apoio em meio à tristeza e em momentos complicados."

Lucas é tutor de Dante (Acervo Pessoal)

A família de Lucas também sofreu um impacto bastante positivo com a adoção de Dante, passando a ser mais unida e promovendo benefícios para a saúde mental e diminuição de estresse de cada um.

"Nossa, eu diria que nós passamos a ser muito mais felizes desde que a família ganhou mais um membro, que foi o Dante, o nosso pet, porque em meio à correria do dia a dia, em meio às situações que a gente vive e que possam trazer estresse, possam entristecer, quando nós chegamos em casa, a gente já vai recebendo com carinho genuíno."

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.