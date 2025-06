Cachorro soltando muito pelo: O que fazer?

Você é tutor de um cachorro e está notando que ele está soltando muito pelo pela casa? Embora a queda de pelos seja algo natural nos pets, em excesso pode indicar problemas de saúde ou cuidados inadequados que resultam em acúmulo de pelagem em móveis ou até mesmo roupas.

É importante ressaltar que um cachorro que solta muito pelo só pode ser considerado normal quando a situação não for acompanhada de outros sintomas. Saiba a seguir o que fazer nessa situação com as dicas do OLiberal.com.

Por que meu cachorro está soltando muito pelo?

A queda de pelos em cães é algo natural, mas pode acontecer por diversos motivos. Sendo os mais comuns:

1. Troca de pelagem

Algumas raças trocam de pelo com as estações, principalmente no verão e no inverno. É um processo natural, já que os animais apresentam um ciclo folicular semelhante ao do ser humano. Isso significa que os pelos dos cães passam por três fases: crescimento (fase anágena), repouso (fase telógena) e queda.

2. Estresse

Mudanças na rotina, barulhos intensos ou a ausência do tutor podem gerar ansiedade no pet, levando à queda de pelos.

VEJA MAIS

3. Alimentação Inadequada

Uma dieta pobre em nutrientes, principalmente em ácidos graxos e vitaminas, enfraquece os pelos. Por isso é necessário o acompanhamento nutricional com o veterinário.

4. Alergias

Alergias alimentares, dermatites ou reações a produtos de limpeza também podem causar coceira e queda excessiva. A consulta com um veterinário dermatologista é essencial nesses casos

5. Parasitas

Pulgas, carrapatos e ácaros irritam a pele do animal, fazendo com que ele se coce mais e perca mais pelos. É importante que os tutores fiquem atentos se não há ovos desses parasitas nos pelos dos pets

6. Doenças de pele ou hormonais

Condições como hipotireoidismo, sarna, fungos ou infecções devem ser diagnosticadas por um veterinário.

VEJA MAIS:

Quando o caso de queda se torna preocupante?

É preciso ficar atento a qualquer mudança brusca no padrão do pet em relação à queda de pelos. Caso o animal apresente alguns dos sintomas a seguir, leve-o ao médico-veterinário para investigações mais profundas:

queda localizada de pelos;

prurido (coceira);

lesões na pele;

descamação.

Esses sinais indicam que a queda de pelos não é apenas fisiológica, mas provocada por algum problema de saúde que precisa ser tratado com um profissional.

Como reduzir a queda de pelos?

Se o seu cão está soltando muito pelo, veja algumas medidas eficazes para controlar o problema:

Escovação frequente: Escove o cachorro de 2 a 3 vezes por semana (ou diariamente em raças que soltam muito pelo). Isso remove os pelos mortos e estimula a saúde da pele.

Escove o cachorro de 2 a 3 vezes por semana (ou diariamente em raças que soltam muito pelo). Isso remove os pelos mortos e estimula a saúde da pele. Alimentação de qualidade: Invista em rações premium ou super premium ricas em ômega 3, ômega 6 e proteínas ou se possível, na alimentação natural

Invista em rações premium ou super premium ricas em ômega 3, ômega 6 e proteínas ou se possível, na alimentação natural Suplementos naturais: Consulte o veterinário sobre suplementos com biotina, zinco e ômega 3 para fortalecer a pelagem.

Consulte o veterinário sobre suplementos com biotina, zinco e ômega 3 para fortalecer a pelagem. Banhos adequados: Use shampoos específicos para cães, com pH balanceado. Evite banhos muito frequentes (1 vez por mês é o ideal para a maioria).

Use shampoos específicos para cães, com pH balanceado. Evite banhos muito frequentes (1 vez por mês é o ideal para a maioria). Controle de parasitas: Mantenha o tratamento antipulgas, carrapatos e ácaros em dia e o ambiente limpo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)