Qual a frequência ideal para dar banho em meu cachorro?

Uma das maiores dúvidas dos tutores de cães é saber qual o tempo ideal para dar banho em casa ou levar o pet no pet shop.

A frequência ideal para dar banho em cachorro depende do tamanho da pelagem, do estilo de vida que o animal leva e do seu estado de saúde. Saiba mais a seguir:

Qual o tempo recomendado para banho em cães?

De maneira geral, uma média entre as orientações veterinárias, recomenda-se dar banho a cada 15 dias. pois “dão um tempo” para que a pele se recupere. Dependendo da raça, esse banho pode até auxiliar na manutenção de pele e da pelagem.

Quais consequências de banhos excessivos?

O banho em excesso pode gerar consequências graves aos cachorros, como:

A remoção da oleosidade da pele, o que o deixa mais suscetível a alergias e doenças dermatológicas.

Acúmulo de umidade entre os pelos, o que também favorece a proliferação de microrganismos

Baixa imunológica, já que o banho também remove as bactérias boas, ou seja, aquelas que ajudam na proteção do organismo e da pele.

Tipos de pelagem e banho

Cães de pelo curto: Para cães com pelagem curta – o ideal é pode dar banhos com intervalos de 15 a 30 dias, já que o acúmulo de sujeira é menor.

Cães de pelo longo: Já para os cães com pelagem extensa – a periodicidade quinzenal é a ideal. Isso porque os pelos podem se embaraçar e, como são densos, acumulam mais poeira e microrganismos.

Cães com pelos que parecem cabelo humano: Eles acumulam muita oleosidade na pele e, por isso, o banho pode ser mais frequente: a cada 7 ou 10 dias.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)