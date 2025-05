Meu pet foi envenenado, o que fazer? Veterinária explica como agir na situação

Um dos maiores medos dos tutores de pet é que seu animalzinho sofra de envenenamento. Mesmo que haja a proibição da utilização de produtos venenosos nas ruas e dos avisos das autoridades sobre tal prática, essas situações com cães e gatos ainda são bastante comuns.

Pensando no bem-estar do seu pet, OLiberal.com conversou com uma especialista para instruir em como agir em casos de envenamento. Saiba mais a seguir:

O que é o envenenamento de animais?

O envenamento de um pet pode ser causado por diversos fatores, desde formas intencionais, como o uso de inseticidas ou outros venenos para combater pragas. Essa prática é considerada crime no Brasil, conforme a Lei Federal nº 9.605/1998, que estabelece a Lei de Crimes Ambientais, que define como crime ambiental a prática de maus-tratos, incluindo o envenenamento, contra animais.

Mas, também, pode ser realizado de uma forma não intencional, quando oferecemos aos nossos animais alguns alimentos (em grande quantidade e recorrência) que podem ser tóxicos ao organismo deles, sem saber dos riscos.

A médica veterinária Alessandra Freire explica quais alimentos podem ser considerados nocivos aos nossos pets:

"Além dos venenos, existem outros alimentos que podem ser prejudiciais aos nossos animais. Principalmente na nossa região, o açaí, o chocolate, abacate, cebola, alho, mas principalmente açaí e chocolate, porque eles têm uma substância chamada teobromina e que os pets não metabolizam, ou seja, eles ficam intoxicados. E, claro, outros alimentos como cebola, alho, abacate, cafeína, alimentos gordurosos, comidas muito temperadas, devem ser evitadas."

Um dos sintomas mais comuns nos envenenamentos de cães e gatos é a salivação excessiva (Freepik)

VEJA MAIS



Quais os sintomas de envenenamento em pets?

Os sintomas podem variar de acordo com o tipo de toxina ingerida e a quantidade, mas alguns comportamentos são considerados fora do normal, segundo a médica veterinária Alessandra Freire. "Geralmente, o primeiro sintoma é a salivação excessiva, diarreia, tremores, convulsões, vômitos e dificuldades respiratórias e também perda de coordenação motora", afirma.

Outros sintomas podem incluir:

apatia ou agitação excessiva;

dor abdominal;

pupilas dilatadas;

alterações na pele;

sangramentos, em alguns casos.

O que fazer se o pet for envenenado?

O primeiro passo ideal é levar imediatamente o animal ao veterinário, mas caso demore é essencial manter a calma por mais difícil que possa parecer, e é importante não tentar induzir o vômito do pet sem orientação adequada, conforme ressalta Alessandra. "Se for algo, algum veneno que seja corrosivo e o animal começar a ficar inconsciente, o ideal é nunca induzir o vômito, porque senão o animal pode broncospirar e ter complicações e, às vezes, até ir a óbito".

Levar o pet ao veterinário é a recomendação imediata (Freepik)

Outra recomendação imediata que a veterinária sugere é lavar a boca do animal com água para retirar um pouco do veneno. "Você retira com água corrente e leva imediatamente ao veterinário, que lá eles vão saber o que é que deve ser feito", ressalta.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.