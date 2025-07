Suplementação em pets: Veterinário explica o que é e qual a importância

A saúde e o bem-estar dos pets são prioridades para tutores de animais de estimação. Uma dessas maneiras de cuidado é a suplementação animal, assunto esse que cresce o interesse, especialmente entre os donos de cães e gatos. Mas você sabe o que realmente é suplementação, quando ela é necessária e como oferecer ao seu pet com segurança?

Pensando nisso, o OLiberal.com conversou com um médico veterinário, que explicou o que é a suplementação em pets, como fazer e qual a importância desse hábito e cuidado para a saúde dos animais.

O que é a suplementação em pets?

A suplementação animal, em geral, consiste na adição de vitaminas, minerais, aminoácidos, probióticos ou outras substâncias à alimentação do pet, visando complementar a dieta do bichinho e garantir que ele possa receber todos os nutrientes essenciais para uma vida saudável. Isso porque, em diversas situações, a dieta habitual do animal não é capaz de ofertar todos os benefícios nutricionais para que o pet fique forte e saudável.

Além disso, os suplementos podem ser usados para:

Corrigir deficiências nutricionais;

Reforçar o sistema imunológico;

Melhorar a saúde da pele e dos pelos;

Apoiar o desenvolvimento de filhotes;

Auxiliar na saúde articular e óssea;

Ajudar no tratamento de doenças específicas

Quando o pet pode precisar de suplementos?

Segundo o médico veterinário Fábio Miguel Souza, os suplementos devem ser inseridos após a observação de tutores sobre os pets, principalmente quando eles estão com pouca energia: "Animais que não demonstram a mesma energia e estão totalmente diferentes diante da rotina que costumava ter, tem a necessidade de ter uma consulta veterinária para saber oque o animal pode estar passando ou precisando.", afirma.

O veterinário ainda explicou que, apesar da suplementação animal ser destinada comumente aos cães e gatos, há a possibilidade de que alguns felinos podem ser resistentes a algumas suplementações e por isso é necessário o acompanhamento veterinário:

"Em alguns casos raros, existem algumas bases que o Felino é mais sensível a sua recepção corpórea e consequentemente não sendo indicado, mas nesses casos sempre os produtos apresentaram se possuem indicação para ambas as espécies.", enfatizou

Outros casos que exigem suplementação:

Filhotes em crescimento;

Animais idosos, com necessidades nutricionais específicas;

Fêmeas gestantes ou lactantes;

Pets com doenças crônicas, como artrite, insuficiência renal ou dermatites;

Cães e gatos em recuperação pós-cirúrgica;

Animais com alimentação natural (dieta caseira), que precisa ser balanceada por um profissional.

Quando começar a suplementação no pet?

A maneira correta é com o aval de um médico veterinário e começar desde cedo, quando o pet ainda é fihote ou jovem, pois também é uma forma de prevenir alguma possibilidade de doença em um futuro próximo, como ressalta Fábio Miguel Souza:

"O ideal é começar uma suplementação desde cedo, muitas das vezes a suplementação só entra na rotina do pet quando o mesmo já está acometido por alguma doença, isso envolve muitas coisas como por exemplo, problemas de pele, articulares, cognitivo, oculares e assim por diante. A suplementação trata diversas doenças, em muitas casos acompanhados de um medicamento, mas esquecemos do principal, que a suplementação previne diversas doenças, ou seja, trazendo longevidade para os nossos pets e garantindo que eles fiquem muito mais tempo ao nosso lado e com a saúde integra. E claro, a suplementação deve ser acompanhada de um médico veterinário para ver a melhor indicação."

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervião de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)